艾爾段羞辱普丁? 買了十年的S-400竟要退貨 與其放著生鏽 不如換F-35

土耳其總統艾爾段(左)與俄羅斯總統普丁 。(資料照片) 圖 : 翻攝自 子桑鷹脈

[Newtalk新聞] 最近，土耳其總統艾爾段在跟普丁閉門長談了一個半小時後，爆出了一個讓國際軍火圈目瞪口呆的消息：土耳其想把當年重金買下的俄製 S-400 防空系統給退貨，而且還想要回那幾十億美元。

軍事專欄《子桑鷹脈》今 ( 22 ) 日表示，土耳其這次「退貨」的時機選得極準，背後藏了算盤 :

向華盛頓示好，川普重返白宮，土耳其看到了重回 F-35 戰鬥機項目的希望。當初因為買 S-400 防空導彈，美國不僅把土耳其踢出了五代機群體，還砸下了一堆制裁。

相較於俄羅斯總統普丁，土耳其總統艾爾段（右）更願意拉攏的是美國總統川普（左） 圖：翻攝自土耳其總統府的Ｘ

艾爾段如今的策略是：這 S-400 防空導彈放家裡生銹，不如拿它當個敲門磚，換回夢寐以求的隱形戰鬥機。為了讓普丁好接受，艾爾段向普丁提議，退款不用給現金，直接從土耳其進口俄羅斯石油、天然氣的帳單裡扣。

《子桑鷹脈》指出，土耳其 2017 年買 S-400 防空導彈是為了跟北約賭氣； 2025 年想退貨是為了回北約分紅。土耳其用實際行動詮釋了什麼叫「沒有永遠的盟友，只有靈活的底線」。

美軍F-35戰機。(示意圖) 圖：翻攝UK Royal Navy

《子桑鷹脈》認為，土耳其深知 S-400 防空導彈的軍事價值在目前的政治環境下是負數，只要這套系統在，它與西方軍事工業的融合就永遠有個「血栓」。現在退貨，既能作為送給川普的開門禮，又能順帶測試一下俄羅斯對它的容忍底線。

土耳其這種外交風格，雖然看著有點不厚道，但確實把自身利益最大化做到了極致。它在北約和俄羅斯之間反復縱橫，不僅沒把自己跳溝裡，反而成了雙方都要拉攏的「關鍵少數」。

