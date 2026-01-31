中央社

艾琳達出席劉金獅追思會 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

人權學者艾琳達（Linda Gail Arrigo）31日到台北濟南教會，出席台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅追思會。

中央社記者王飛華攝 115年1月31日

艾琳達出席劉金獅追思會 人權學者艾琳達（Linda Gail Arrigo）31日到台北濟南 教會，出席台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長 劉金獅追思會。 中央社記者王飛華攝 115年1月31日
艾琳達出席劉金獅追思會 人權學者艾琳達（Linda Gail Arrigo）31日到台北濟南 教會，出席台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長 劉金獅追思會。 中央社記者王飛華攝 115年1月31日

