艾瑞改選風波1》IPO夢淪黑函戰 5大咖捲入再生醫療廠內鬥

元月8日，國內報紙出現一則「董監事提前全面改選」公告，讓名不經傳的艾瑞生醫瞬間成為市場討論焦點，全因這場改選風波的背後，竟出現成立40年的老牌創投公司「漢通」、國發基金、擁有芝麻街美語的新華泰富、衛浴品牌HCG、台塑集團旗下南亞等大咖。

艾瑞原為母公司正揚生醫旗下生醫事業部，2015年分割獨立。根據《民報》調查，創辦人曾育弘長期瞄準再生醫療，投入人類血小板成分提取及應用技術，與北醫法國血液專家白台瑞合作、與美國紅十字會建立GMP製程，發展生長因子萃取技術。

董事改選扯國發基金 HCG、新華泰富、漢通選邊站

進一步調查，艾瑞實收資本額1.2億元，前4大股東大有來頭：正揚以持股17％為第一大股東，居次為持股近10％的衛浴品牌HCG旗下百合發，以及持股近9％的新華泰富、持股5％的漢鼎旗下漢通創投。

根據《民報》掌握，這場董監事提前改選風波，艾瑞股東已分裂成2大陣營，一是曾育弘為首，獲正揚和百合發力挺；另一由漢通主導改選，取得新華泰富支持，引人矚目的是，漢通有高達45％的資金來自國發基金。

漢通創投成立於1986年，為國發基金最早投資的創投公司且持股45％。（讀者提供）

「這場經營權風波要從2024年說起。」知情人士說，曾育弘原打算出售艾瑞，當時美國BioLife有意以2,300萬美元收購，但在元大海外創投和王道銀行創投遊說下，決定讓艾瑞根留台灣、在台IPO，沒想到種下這次經營權風暴的開端。

「曾育弘為了強化公司內控機制，那年引進漢通、新華泰富等股東後，竟被要求撤換財務長，眼見艾瑞連7年獲利，他們主導將長年累積的資本公積發放股東，想漁翁得利坐收公司盈餘。」知情人士搖頭說。

他透露，股東支持曾育弘找學名藥協會名譽理事長王舜睦出任董座，首要任務是建立公司內控制度，結果王上任後，要求曾退居幕後、解任艾瑞資深團隊等諸多人事爭議，且未經董事會同意，自行決議砸千萬元承租廠房。

回擊漢通黑函 艾瑞創辦人上火線揭真相

2025年9月，艾瑞董事會拔除王舜睦的職權，卻陷入選不出新任董事長的窘境，由曾育弘出任代理董事長。知情人士不滿說，漢通跑去聯手其他股東發動黑函攻擊、拒絕出席董事會開會，又找新北市政府申請召開臨時股東會全面改董事和監察人。

而《民報》接獲爆料，漢通陣營不滿曾育弘有4大理由，包括艾瑞美國廠非法營運、缺少GMP認證、幽靈產品、隱匿授權金等爭議。難道這些是漢通決定主導改選董事的原因？

曾育弘在受訪時反擊，直指艾瑞產品屬於細胞研究與細胞製程所使用的上游原料，並非藥品或醫材，也不是直接供人體使用的成品，無法相對應申請GMP認證，但美國廠擁有生物製劑製造項目的商業登記，每年更新Business License執照；關於產品的GMP缺失，集中在王舜睦任內，曾出任代理董事長後，已在去年12月通過客戶複查。

為何爆出幽靈產品與隱匿權利金爭議？曾育弘不滿爆料者引用錯誤法規，重申效價不同的產品，依合約轉售母公司正揚生醫作為化妝品及保養品原料，且權利金早在2024年4、6、7月共入帳830萬元。

艾瑞生醫2024年引進新股東，一年後竟爆出理念分歧鬧不合。（讀者提供）

截稿前 漢通、新華泰富未回應

面對一連串的黑函攻擊，曾育弘跳出來還原真相，他懊惱表示：「當年決定根留台灣，竟演變成今日局面，若當初將艾瑞賣給美國公司，我也不會遇到這些事情。」

記者多次致電握有董事席次的股東，第2大股東百合發強調力挺第一大股東，也就是曾育弘出任董座的正揚生醫；不過主導董事改選的漢通，與漢通站同一陣線的新華泰富，在14日傍晚截稿前遲未回應。