艾瑞改選風波2》國發基金持股45％ 漢通創投搶經營權惹議

漢通創投挾國發基金主導艾瑞生醫董監事改選，讓市場質疑國發基金扮演的角色與態度。曾孵化出台積電的國發基金，近年頻傳「踩雷」風暴，從牛仔褲代工大廠如興到太陽能多晶矽廠寶德能源破產、Gogoro在美股價腰斬帶來的帳面鉅損，以及捲入艾瑞董事改選風波，國發基金的身影無役不與。

知情人士表示，艾瑞日前向國發基金發出陳情函，指控漢通挾國發基金持股45％，長期勾結少數股東，以不當手段干擾公司營運，包括企圖承認未經會計師簽核的財報、將艾瑞長年的累積盈餘發放過半、模糊前董事長王舜睦取走艾瑞的銀行網路金鑰等，「國發基金至今遲遲未理。」知情人士搖頭說。

艾瑞生醫向國發基金發出陳情函，指控漢通董座張英信紊亂董事會運作。（讀者提供）

難道國發基金默許漢通搶艾瑞經營權？14日下午，國發基金致電《民報》記者，重申長期以來的一貫立場，「基本上不介入公司經營、股東爭議。公司經營必須合法合規，若牽涉公司治理問題，應循《公司法》解決問題。」

如興、寶德能源、Gogoro 國發基金轉投資公司連環爆

國發基金投資如興踩雷。（翻攝新唐人亞太台）

事實上，國發基金轉投資爭議頻傳，近期最引人詬病就是重押如興。如興過去因承接Levi’s、GAP、H&M等國際時尚品牌牛仔褲代工訂單，在紡織業界一度風光，2017年國發基金投資14.8億元，躍為持股近一成的最大股東，不料隔年爆出重大弊案，董事長陳仕修涉嫌特別背信等罪名遭起訴，刑事與民事訴訟纏身，讓國發基金投資幾近血本無歸。

最慘烈一役，曾被譽為「太陽能界台積電」的寶德能源。當年配合政府推動綠能產業，國發基金和泛官股行庫大力支持，建立太陽能上游多晶矽供應鏈，不敵中國低價傾銷、全球市場供需失衡，最終在2020年宣告破產倒閉，國發基金投資近30億元化為烏有。

寶德能源遭清算，讓公股和民股股東皆受損失。（翻攝盺地官網）

類似的陰影，也籠罩在新創投資。以台灣電動機車龍頭Gogoro為例，國發基金曾寄予厚望並參與投資，Gogoro赴美上市時一度被視為台灣獨角獸，豈料Gogoro在美國那斯達克掛牌後股價一路狂瀉，陷入下市風險，縱使國發基金部分持股已在早期獲利了結，但帳面上剩餘持股的價值大幅縮水仍是不爭的事實。

如今，國發基金又因漢通捲入經營權爭議，讓外界不禁再度追問：這檔國家級基金被賦予「扶植產業、放大國力」使命，是否早已在一連串投資爭議中，逐漸模糊了角色邊界？從「不介入經營」的官方表態，到實際上被點名成為經營權角力的關鍵籌碼，國發基金究竟是被動捲入？還是監督失靈？已成為市場關注的核心焦點。