艾瑞改選風波3》南亞化身「白衣騎士」 備2.1億挺原班人馬戰略曝光

去年底，台塑集團旗下南亞發出一紙重訊，讓陷入經營權風波的曾育弘吃下一顆定心丸。傳出南亞將扮演「白衣騎士」，待艾瑞元月底走出臨股會陰霾後，啟動投資金額上限2.1億元，用行動力挺原經營團隊。

記者好奇，艾瑞股東理念分歧，引爆經營權風波，是否衝擊南亞投資艾瑞的意願？「不會！我們有信心挺過臨股會。」艾瑞代理董事長曾育弘的信心，來自前2大股東力挺，南亞也表明支持原經營團隊。

南亞跨足再生醫療 備2.1億、細胞培養袋談合作

近期南亞祭出一連串轉型計畫，繼去年11月與日東紡進行玻纖布策略合作後，12月16日看準艾瑞長年投入細胞培養基的研發與製造，並握有全球23個國家與地區的營銷體系，宣布備妥2.1億元銀彈，轉投資艾瑞。

據悉，這樁投資案是南亞轉型並跨足高值化醫材的重要一環，手中的細胞培養袋已通過多家細胞培養業者測試並確認品質合格，可有效降低汙染風險和大量生產，且袋體與接頭可客製化設計及生產。

南亞看好策略性投資入股，可深化與艾瑞的合作關係，為公司帶來潛在投資收益，有助於擴大醫材產品的銷售通路，並即時掌握再生醫療產業的發展趨勢與商機。

艾瑞、南亞策略結盟 兵分兩路攻天下

「比起上一輪增資找漢通、新華泰富等新股東，搞得艾瑞營運一團亂，我很看好與南亞合作，這才是真正的策略結盟，彼此能創造雙贏。」曾育弘堅定說道。

原來曾育弘與南亞多次交涉，雙方對於合作有高度共識，並畫好一張清晰且明確的未來藍圖，「強強聯手攻再生醫療市場，在國內以南亞的品牌做大市場，下一步搭著南亞醫材，以艾瑞品牌揮軍國際市場。」知情人士說。