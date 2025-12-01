艾瑞絲在帥哥照底下狂留「你賣嗎？」 網怒批丟臉

有網友發現，艾瑞絲經常在貼有帥哥照片的貼文下留言，如「那個…你賣嗎」等。（圖／翻攝自艾瑞絲IG）





網紅艾瑞絲曾是「反骨男孩」二軍成員，平時活躍於IG與社群平台Threads，經常分享日常生活及個人動態。近日，有網友發現，她經常在貼有帥哥照片的貼文下留言，如「那個…你賣嗎」、「下面呢不拍嗎」等，引發討論。部分網友認為這些留言不禮貌，指出「和性別無關，很丟台灣人的臉」。

艾瑞絲在Threads上擁有約23萬名粉絲。近日，一名網友在Dcard以「艾瑞絲？？？」為題發文，表示點進艾瑞絲的Threads版面查看回覆時，發現她的留言多集中於各種外國男性照片下，內容涉及性暗示。該網友直言，「真的不要拉低台灣人素質，追蹤她的20幾萬粉絲都是什麼族群？」

實際查看艾瑞絲的Threads回覆串，可見她確實多次在帥哥照片下留下類似留言，包括「趁他打開的那刻鑽進他懷裡」、「別看了，這種沒有空屌期的」、「今天能吃上嗎？」、「那個…你賣嗎」、「下面呢不拍嗎」、「月經推遲了半個月，今天終於從鼻子裡出來了，謝謝帥哥，好人一生平安」等。

艾瑞絲的這些留言引起網友關注，不少人留言表達不適與批評：「妳超可憐到處發情，是個雙標」、「你是什麼噁女嗎」、「妳可以不要再騷擾別人了嗎，好噁心」、「真的假的留這種話，男的留女外國人這種話肯定被噴」、「不愧是反骨出來的」、「很不好笑欸，趁本人還沒看到趕緊自刪吧…」、「拜託真的超級不禮貌，和性別無關，很丟台灣人臉啊」。

另外，也有網友留言詢問「妳媽知道妳這樣嗎？」艾瑞絲則回覆「怎麼了？」這番回應再度引發討論。部分網友認為她的言行具有性騷擾性，表示「不是性冷感，怎麼現在到處性騷外國人到處排卵」，但也有網友替艾瑞絲辯護，指出「有人規定性冷感不能留這種言論嗎」。

