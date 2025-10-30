艾瑪史東再展精湛演技！《暴蜂尼亞》五度合作尤格藍西莫 挑戰多層次角色

〔記者許世穎／綜合報導〕奧斯卡影后艾瑪史東繼《真寵》、《可憐的東西》等片後，第五度和名導尤格藍西莫攜手，推出最新心理驚悚鉅作《暴蜂尼亞》，以黑色幽默揭開現代社會的荒謬與瘋狂。艾瑪不僅主演更擔任製片，延續她與導演之間的深厚默契。

艾瑪形容，與藍西莫的合作「就像一座戲院」——熟悉的劇組與演員宛如一家人，共同挑戰創作極限，「我們的合作關係非常好，劇組成員和部分演員經常是同一批人，就像一個大家庭，一起面對艱難又充滿創意的工作，同時又能感受到安心、融洽與緊密的氛圍。這樣的狀態非常難得，幾乎無法複製。」

導演藍西莫透露，《暴蜂尼亞》的靈感與艾瑪一拍即合，兩人都認為這部作品映照了「當今世界扭曲、滑稽又令人不安的面貌」。他回憶道：「我讀完劇本後立刻就把它寄給艾瑪。我相信她的直覺與判斷。當時我很喜歡這個故事，但不確定它是否適合我們；結果她毫不猶豫地答應，並幫助我確立方向，帶領整個團隊迎接挑戰。」

藍西莫讓艾瑪在片中完全自由地詮釋角色「蜜雪兒」，展現她的表演層次與情感厚度。導演讚嘆道：「這是一個非常困難的角色，不僅要呈現身體與心理的極限壓力，還要在角色逐步展現自我時維持觀眾最初的印象，找到那個微妙的平衡。」《暴蜂尼亞》將於11月7日在台上映。

《暴蜂尼亞》預告片：

