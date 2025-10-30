艾瑪史東化身「冷血女總裁」！遭綁架陷陰謀論 他大讚：演技極具天賦
記者王培驊／台北報導
名導尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）的最新力作《暴蜂尼亞》（Kinds of Kindness），這部融合暗黑喜劇與心理驚悚的電影，藉詼諧又詭異的風格，帶領觀眾窺探現代人心中的瘋狂。《暴蜂尼亞》是艾瑪史東（Emma Stone）與尤格藍西莫的第五度合作。
身兼演員與製片的艾瑪史東形容兩人的合作關係「像劇院一樣」。她說：「我們的合作關係非常好，劇組成員和部分演員也經常是同一批人，就像一個大家庭，一起挑戰艱難又具創意的作品，同時能感受到安心、融洽與緊密的氛圍，這樣的工作狀態非常難得，幾乎不可能複製。」
艾瑪與導演的契合，來自於對題材的共鳴。兩人一致認為《暴蜂尼亞》映照出當今世界扭曲又可笑的一面。尤格藍西莫透露：「我讀完劇本後立刻就把它發給了艾瑪。我相信她的意見與直覺，她毫不猶豫就答應，並幫助我決定帶領整個團隊投入這個挑戰。」
多年合作讓導演選擇放手讓艾瑪自由詮釋角色「蜜雪兒」。這位外表冷冽、心思難測的女執行長，讓艾瑪面臨演藝生涯的新挑戰。尤格藍西莫形容：「這是一個非常困難的角色，要同時呈現身體上的壓力與心理的轉折，在真假之間維持微妙的平衡。」
片中的女主角蜜雪兒 (艾瑪史東 飾)試圖說服綁架她的泰迪和唐(傑西普萊蒙和艾丹戴爾比斯 飾)放走她，但隨著時間一分一秒過去，他們之間的權力關係一直產生變化。而蜜雪兒也有了轉變，這位鯊魚般的女強人不斷變換策略，洩露一些我們始終無法確定真偽的祕密。
尤格藍西莫說：「蜜雪兒的處境非常複雜，難以掙脫，她先是撒了一些謊，然後又說了一些真話，可是沒有人知道真相到底是什麼。她遊走於真與假，她的表現不知道是真情流露還是假意表演，這是一種非常複雜、微妙的平衡。但艾瑪史東詮釋得很棒，細緻入微又收放自如。」傑西普萊蒙說：「艾瑪史東非常投入，而且樂於嘗試和探索。她不管在肢體上還是演技上都極具天賦，同時又能自由自在地做各種嘗試。」
劇情顛覆想像的《暴蜂尼亞》描述兩名懷有陰謀論的年輕男子突發奇想綁架了位高權重、冰冷無情的女執行長蜜雪兒，因為他們深信她是想要摧毀地球的外星人。兩人把她鎖在地下室，與她面對面對質。雙方很快地陷入一場始料未及、難以預測的戰鬥。演技派巨星傑西普萊蒙和艾瑪史東攜手新進演員艾丹戴爾比斯共同詮釋威爾崔西精彩犀利的劇本，導演尤格藍西莫以大膽新穎的方式描繪人類面對命運時的歡笑、淚水和畏懼。《暴蜂尼亞》電影將於11月7日上映。
