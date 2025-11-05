艾瑪史東為戲剃光頭！《暴蜂尼亞》片名源自古希臘傳說 改編自韓國電影

艾瑪史東為《暴蜂尼亞》剃光頭，飾演一名被綁架的CEO。UIP提供

改編自20幾年前的韓國電影《拯救綠色星球！》的電影《暴蜂尼亞》，透過暗黑喜劇的視角，深刻一窺現代人的瘋狂。該片集結了實力派演員傑西普萊蒙與奧斯卡影后艾瑪史東再次合作，並攜手新秀艾丹戴爾比斯，共同詮釋威爾崔西精彩犀利的劇本。導演尤格藍西莫以大膽新穎的方式，描繪人類面對命運時的歡笑、淚水和畏懼，直擊現代人的內心，帶領觀眾投入一種熟悉卻又令人抓狂的當今生活體驗。

飾演男主角泰迪的傑西普萊蒙，曾出演尤格藍西莫2024年的電影《憐憫的種類》，之後就一直很想再次與這位導演合作。導演尤格藍西莫盛讚傑西普萊蒙是「他那一代最出色的演員之一」，製作團隊在尋找演員時很容易就想到他，而且傑西普萊蒙在尤格藍西莫執導的《憐憫的種類》中已經扮演過3種不同角色。

導演認為傑西普萊蒙是「盡量讓他自由發揮的那種演員，他有很強烈的直覺，對劇情的走向也非常敏感，他不會在表演上想太多。」最重要的是，傑西普萊蒙為這名可疑極端分子的內心注入了悲哀和心酸。導演說：「這是一種天賦：即使做出了一些極端和可疑的事情，他演繹的這個角色仍然令人同情。他還是保有人性。這就是你仍然會跟他產生共鳴的原因。」

傑西普萊蒙（左）認為艾瑪史東（右）是外星人將其綁架，展開一場緊張又荒謬的過程。UIP提供

電影片名《暴蜂尼亞》（Bugonia）源自古希臘人相信蜜蜂從死牛中誕生的古老神話。敘述兩名對陰謀論深信不疑的表兄弟，認為一位藥廠的女強人執行長蜜雪兒（艾瑪史東飾）是計畫毀滅地球的外星人，於是他們綁架了她並把她鎖在地下室。

這場行動的主謀泰迪（傑西普萊蒙飾）受到暗網影響突發奇想，叫唐（艾丹戴爾比斯飾）把蜜雪兒剃成光頭，還在她身上塗滿「防外星人」乳液，然後質問她關於毀滅地球的末日計畫以及蜜蜂絕種和月蝕的現象。末日之鐘看似開始倒數計時，艾瑪史東和傑西普萊蒙的精彩演技也激烈碰撞，這場對決也越來越像是一場攸關世界命運的宇宙之戰。電影將於11月7日上映。



