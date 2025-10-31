艾瑪史東為新作剃光頭《暴蜂尼亞》5度合作尤格藍西莫
名導尤格藍西莫帶來最新力作《暴蜂尼亞》，由艾瑪史東第5度與導演尤格藍西莫合作，身兼演員與製片的她將這段夥伴關係比喻成戲院。這回她甚至為電影剃光頭，她說：「我們的合作關係非常好，劇組成員和部分演員也經常是同一批人，就像一個大家庭，一起挑戰艱難又具創意的作品，同時又能感受到安心、融洽與緊密的氛圍，這樣的工作狀態非常難得，幾乎不可能複製。」
但在這其中最重要的是，艾瑪史東與尤格藍西莫在共同感興趣的題材上找到了共鳴，兩人對《暴蜂尼亞》的看法一致，都認為它反映出當今世界扭曲、滑稽又令人恐懼的樣貌。尤格藍西莫回想說：「我讀完劇本後立刻就把它發給了艾瑪史東。我相信她的意見和直覺。我當時很喜歡這個劇本，但這是否適合我們兩人？然而她毫不猶豫地答應，並幫助我決定帶領整個團隊投入這個挑戰。」
尤格藍西莫與艾瑪史東的藝術合作關係如今已臻成熟，因此他讓艾瑪史東自由探索蜜雪兒這個角色並用她自己的方式詮釋，這個多層次的角色為這位奧斯卡影后帶來了新的挑戰。尤格藍西莫說：「這是一個非常困難的角色，不僅要表現出身體上承受的巨大壓力，還得維持你從一開始就對她有的既定印象，並且在慢慢展現自我的過程中抓到微妙的平衡。」
《暴蜂尼亞》片中的女主角蜜雪兒 (艾瑪史東 飾)試圖說服綁架她的泰迪和唐(傑西普萊蒙和艾丹戴爾比斯 飾)放走她，但隨著時間一分一秒過去，他們之間的權力關係一直產生變化。而蜜雪兒也有了轉變，這位鯊魚般的女強人不斷變換策略，洩露一些我們始終無法確定真偽的祕密。
尤格藍西莫說：「蜜雪兒的處境非常複雜，難以掙脫，她先是撒了一些謊，然後又說了一些真話，可是沒有人知道真相到底是什麼。她遊走於真與假，她的表現不知道是真情流露還是假意表演，這是一種非常複雜、微妙的平衡。但艾瑪史東詮釋得很棒，細緻入微又收放自如。」傑西普萊蒙說：「艾瑪史東非常投入，而且樂於嘗試和探索。她不管在肢體上還是演技上都極具天賦，同時又能自由自在地做各種嘗試。」
