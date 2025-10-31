艾瑪史東為《暴蜂尼亞》剃光頭

名導尤格藍西莫帶來最新力作《暴蜂尼亞》，由艾瑪史東第5度與尤格藍西莫合作，艾瑪史東身兼演員與製片，將這段夥伴關係比喻成戲院。這回她甚至為電影剃光頭，她說：「劇組成員和部分演員經常是同一批人，就像一個大家庭，一起挑戰艱難又具創意的作品，同時又能感受到安心、融洽與緊密的氛圍。」

艾瑪史東與尤格藍西莫對《暴蜂尼亞》的看法一致，都認為它反映出當今世界扭曲、滑稽又令人恐懼的樣貌。尤格藍西莫回想說：「我讀完劇本後立刻就把它發給了艾瑪史東。我相信她的意見和直覺。我當時很喜歡這個劇本，但這是否適合我們兩人？然而她毫不猶豫地答應，並幫助我決定帶領整個團隊投入這個挑戰。」

蜜雪兒這樣多層次的角色為這位奧斯卡影后帶來了新的挑戰。尤格藍西莫說：「這是一個非常困難的角色，不僅要表現出身體上承受的巨大壓力，還得維持你從一開始就對她有的既定印象，並且在慢慢展現自我的過程中抓到微妙的平衡。」

尤格藍西莫分享，艾瑪史東的角色非常複雜，「她遊走於真與假，她的表現不知道是真情流露還是假意表演，這是一種非常複雜、微妙的平衡。但她詮釋得很棒，細緻入微又收放自如。」傑西普萊蒙則讚艾瑪史東非常投入，「她不管在肢體上還是演技上都極具天賦，同時又能自由自在地做各種嘗試。」