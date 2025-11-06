艾瑪史東遭綁架鎖地下室！剃光頭、塗防外星人乳液

奧斯卡影后艾瑪史東主演《暴蜂尼亞》狂飆演技。（圖／UIP）





名導尤格藍西莫最新力作《暴蜂尼亞》透過暗黑喜劇讓我們一窺現代人的瘋狂，實力派演員傑西普萊蒙與奧斯卡影后艾瑪史東再度合作，並攜手新秀艾丹戴爾比斯，共同詮釋威爾崔西精彩犀利的劇本，導演尤格藍西莫以大膽新穎的方式描繪人類面對命運時的歡笑、淚水和畏懼。

飾演男主角泰迪的傑西普萊蒙曾出演尤格藍西莫2024年的電影《憐憫的種類》，之後就一直很想再次與這位導演合作。他覺得那次經驗截然不同，而《暴蜂尼亞》對他而言，是一個更廣闊、更具挑戰性的世界：「這次的空間更大，因為是按照另一套規則行事。你在過程中盡力忠實呈現電影的基調，並全心投入其中，看看會有什麼效果。尤格藍西莫營造的氛圍，讓每個人都能找到自己的方式融入作品。」或者換一種說法，尤格藍西莫認為傑西普萊蒙是「盡量讓他自由發揮的那種演員。他有很強烈的直覺，對劇情的走向也非常敏感。但我欣賞他的一點是，他不會在表演上想太多。」

《暴蜂尼亞》第5度與導演尤格藍西莫合作。（圖／UIP）

導演尤格藍西莫稱讚傑西普萊蒙是「他那一代最出色的演員之一」，製作團隊在尋找演員時很容易就想到他，而且傑西普萊蒙在尤格藍西莫執導的《憐憫的種類》中已經扮演過三種不同角色。他馬上把劇本發給了傑西普萊蒙，相信這位演員能夠塑造泰迪這個角色並慢慢展現他的深邃層次。

尤格藍西莫說：「他帶來的複雜性很難用劇本來表達。我們需要的演員必須要是一進來就對自己很了解的人，並且能夠用自己的方式理解角色，呈現出令人意想不到的效果。」最重要的是，傑西普萊蒙為這一名可疑極端分子的內心注入了悲哀和心酸。談起傑西普萊蒙詮釋泰迪的方式，尤格藍西莫說：「這是一種天賦：即使做出了一些極端和可疑的事情，他演繹的這個角色仍然令人同情。他還是保有人性。這就是你仍然會跟他產生共鳴的原因。」

《暴蜂尼亞》敘述，兩名對陰謀論深信不疑的表兄弟認為一位藥廠的女強人執行長蜜雪兒（艾瑪史東 飾）是計畫毀滅地球的外星人，於是他們綁架了她並把她鎖在地下室。這場行動的主謀泰迪（傑西普萊蒙 飾）受到暗網影響突發奇想，叫唐（艾丹戴爾比斯 飾）把蜜雪兒剃成光頭，還在她身上塗滿「防外星人」乳液，然後質問她關於毀滅地球的末日計畫以及蜜蜂絕種和月蝕的現象。

末日之鐘看似開始倒數計時，艾瑪史東和傑西普萊蒙的精彩演技也激烈碰撞，這場對決也越來越像是一場攸關世界（或我們認知的現實）命運的宇宙之戰。《暴蜂尼亞》以高規格VistaVision拍攝技術探索人類行為的界線，直擊現代人的內心，帶我們投入一種熟悉卻又令人抓狂的當今生活體驗。



