艾瑪史東《暴蜂尼亞》被當外星人綁 演活「鯊魚女強人」真假難辨

《暴蜂尼亞》（Bees in Bonnia）是奧斯卡影后艾瑪·史東（Emma Stone）第五度與導演尤格·藍西莫合作，並身兼演員與製片，將這部驚天動地的心理驚悚片，透過暗黑喜劇的視角，帶領觀眾一窺現代人的瘋狂與扭曲。

「不可能複製」的黃金組合：史東與藍西莫的默契

艾瑪·史東表示，她與尤格·藍西莫在共同感興趣的題材上找到了共鳴。兩人對《暴蜂尼亞》的看法一致，都認為它尖銳地反映出當今世界扭曲、滑稽又令人恐懼的樣貌。

導演尤格·藍西莫回憶，讀完劇本後他立刻發給艾瑪·史東，相信她的直覺與判斷。艾瑪·史東毫不猶豫地答應，並協助導演投入挑戰。

鯊魚般的女強人：遊走於真假之間的權力遊戲

《暴蜂尼亞》劇情顛覆想像，描述兩名懷有陰謀論的年輕男子（傑西·普萊蒙和艾丹·戴爾比斯 飾）突發奇想，綁架了位高權重、冰冷無情的女執行長蜜雪兒（艾瑪·史東 飾），深信她是企圖摧毀地球的外星人。

被鎖在地下室的蜜雪兒，試圖說服綁匪放走她。然而隨著時間一分一秒過去，雙方的權力關係不斷變化。蜜雪兒這位「鯊魚般的女強人」不斷變換策略，洩露一些我們始終無法確定真偽的祕密。

尤格·藍西莫指出，蜜雪兒的處境複雜，她遊走於真與假之間，讓觀眾難以判斷她的表現究竟是真情流露還是假意表演。傑西·普萊蒙也稱讚艾瑪·史東在肢體上和演技上都極具天賦，樂於嘗試各種探索，完美演繹了這個極具挑戰性的角色。《暴蜂尼亞》將於11月7日在台上映。



