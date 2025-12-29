艾美獎影后化身「尖叫女王」 著魔般徒手狂嗑9個蛋糕

本片由「艾美獎視后」塔緹安娜瑪斯蘭尼領銜主演。（采昌提供）

由奧茲古柏金斯執導的最新駭人懼作《顫懼》，請來「艾美獎視后」塔緹安娜瑪斯蘭尼領銜主演。性格與喜好一拍即合的奧茲古與塔緹安娜，兩人都是「怪誕影后」雪莉杜瓦的粉絲，著迷於她不按常規演出的奇特感，因此在本片的表演呈現上，將她視為重要指標，並透過觀賞曾讓她奪下「坎城影后」的《三女性》一片準備角色。塔緹安娜對此分享：「她在《鬼店》裡經歷巨大的情緒旅程，但在《三女性》卻是完全不同的表現方式，卻也依然保有難以界定的特質；觀眾不一定能看透她的情緒或想法，有著神秘與古怪的氣質，會讓人想『我好想知道這個人心裡在想什麼！』」對此，本片也將《鬼店》視為重要參考電影之一，並在片中藉由特定鏡頭，向這部經典名片致敬。

《顫懼》是塔緹安娜瑪斯蘭尼繼《史蒂芬金之猴子》後，再度演出的驚悚懼作。接連演出兩部恐怖片的她，將在本片被人頭嚇到狂抖、語無倫次哭著求饒、歇斯底里尖叫奔逃，顫慄人心的驚悚表現獲得觀眾盛讚，更被譽為最新「尖叫女王」，不過她卻自爆：「其實恐怖片對我來說是全新領域，因為我之前太膽小了，很容易被嚇到，什麼都不敢看！」她並接續補充：「直到這五年才是我的恐怖片學習期，由我的重度恐怖迷老公帶我入坑。四十歲過後，我好像有變勇敢一些，現在不會被嚇到了！」她並對「尖叫女王」這個稱號回應「非常榮幸！」

值得一提的是，片中一幕女主角著魔般徒手狂嗑巧克力蛋糕的戲碼，由於該蛋糕擁有「特殊」成分與意義，讓塔緹安娜在得知後忍不住驚呼：「這是什麼鬼？」但當得知拍攝本場戲時，竟然可以不停重複吃蛋糕，仍讓她相當興奮，並表示：「奧茲古告訴我可能會拍15次，我心想太好了，興奮到快要起飛，因為蛋糕真的超級超級好吃！我的天，我大概吃了快9個吧！那一刻拍起來超好玩，但又有點噁心就是了。」

