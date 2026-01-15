艾美獎男星兼導演涉性騷男童 法官裁定不准交保

（中央社新墨西哥州阿爾伯克基14日綜合外電報導）美國導演兼艾美獎得獎演員提摩西布斯菲爾德爆出涉嫌對男童進行不當性接觸，日前遭警方通緝並於昨天主動投案，他今天首度出庭，法官裁定不准交保候傳。

美聯社報導，提摩西布斯菲爾德（Timothy Busfield）被控在新墨西哥州執導一部電視影集期間，對2名雙胞胎童星做出不當觸碰。

提摩西布斯菲爾德今天以視訊方式出庭，是否繼續羈押，將在5個工作天內舉行的羈押聽證會中決定。

新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）警方上週對他發出逮捕令，指控他涉及兩項「對未成年人進行刑事性接觸」罪，以及一項「虐待兒童」罪。刑事起訴書指出，相關行為發生在影集「黑幫清潔婦」（The Cleaning Lady）拍攝期間。

現年68歲的提摩西布斯菲爾德是好萊塢女星瑪莉莎吉伯特（Melissa Gilbert）的丈夫，曾出演「白宮風雲」（The West Wing）與「三十而立」（Thirtysomething）等經典影集。他在投案前發布影片說，這些指控全是謊言，「我會抗爭到底」。

在今天簡短的庭訊中，身穿橘色囚服的提摩西布斯菲爾德沉默不語，由辯護律師代為發言。

檢方尋求在審判前持續羈押提摩西布斯菲爾德，他們在今天清晨提出動議，指提摩西布斯菲爾德在過去20年間存在「有紀錄可查的不當性行為、濫用權力與誘導行為」，並表示有證人對可能遭報復及職涯受損感到恐懼。

辯護律師史坦（Larry Stein）表示，提摩西布斯菲爾德近日通過測謊，「我們將做出詳細回應，證明他不應在案件審理期間被羈押」。

檢方羈押動議指出，研究與實務經驗顯示，當加害者握有權力、地位或影響力時，更容易逃避問責並規避為保護兒童所設的防護機制。

檢方也抨擊提摩西布斯菲爾德將影片提供給八卦新聞網站TMZ的行為，認為他將「個人敘事控制與公關操作」置於遵守司法程序之上。

根據警方提交的刑事起訴書，一名受害男童表示，7歲時曾多次遭提摩西布斯菲爾德隔著衣物觸碰私密部位，8歲時再度遭遇類似情事。

起訴書也指出，這名男童說，提摩西布斯菲爾德當時是導演，他擔心對方不悅，因此不敢向他人透露此事。

這名男童的雙胞胎兄弟也向警方表示自己曾遭提摩西布斯菲爾德觸碰，但未具體描述接觸部位，並稱自己當時因害怕惹麻煩而選擇沉默。

雙胞胎的母親向兒童保護機構通報，指這些行為發生於在2022年11月至2024年春季間。警方2024年11月正式展開調查，起因是一名新墨西哥大學醫院醫師通報，指男童父母在律師建議下就醫並揭露相關情況。

提摩西布斯菲爾德去年秋天接受警方問話時否認相關指控，並表示男童的母親是因孩子被劇組換角而心生不滿。他的律師昨天也重申這一說法。

提摩西布斯菲爾德的律師表示，華納兄弟（Warner Bros.）曾對此展開獨立調查，但未能證實提摩西布斯菲爾德有不當行為。檢方則在起訴文件中反駁，調查人員未與關鍵證人進行訪談。（編譯：劉文瑜）1150115