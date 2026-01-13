艾美獎男星涉性侵未成年遭通緝 目前行蹤成謎

好萊塢資深男星蒂莫西·巴斯菲爾德。（圖／翻攝自@timbusfield IG）





好萊塢資深男星蒂莫西·巴斯菲爾德，這位曾獲艾美獎肯定的演員兼導演，近日捲入了一場極其嚴重的法律風暴。新墨西哥州當局對他發出了正式逮捕令，指控他在執導影集期間涉嫌對未成年男童進行性侵犯。由於逮捕令發出後巴斯菲爾德至今音訊全無，案件的急迫性也隨之升級。

多項性侵指控

根據《People》報導，阿爾伯克基警察局在2026年1月9日對68歲的蒂莫西·巴斯菲爾德發出逮捕令，指控他犯下兩項與13歲以下未成年人發生非法性行為的罪名，以及一項虐待兒童罪。由於巴斯菲爾德在案件爆發後行蹤成謎，美國法警署已於1月12日正式介入協助地方警方進行追蹤與逮捕。根據警方紀錄，這起調查始於2024年11月，當時新墨西哥大學醫院的醫生發現疑似受虐跡象並通報當局。目前警方正與多方單位合作，力求盡速將這名疑似畏罪潛逃的資深影人拘留到案。

影集片場成為犯罪現場

根據長達12頁的逮捕令內容，受害者是一對11歲的雙胞胎童星，他們在拍攝福斯電視台影集《清潔女工》時結識了當時擔任導演的巴斯菲爾德。其中一名男孩控訴，巴斯菲爾德會要求他們稱呼他為「提姆叔叔」，並以「玩耍」為藉口在片場對其私密處進行不當觸碰，這類行為最早可追溯至孩子7歲時。調查顯示，巴斯菲爾德疑似利用其導演的權威身分，使孩子因為害怕得罪上司而不敢聲張。儘管受害者的母親曾在2025年10月向兒童保護機構舉報，但當時因未發現身體上的瘀傷而未能立即立案，直到近期更多關鍵證詞浮現才成功申請逮捕令。

家屬與製片公司的後續反應

這起案件也波及了巴斯菲爾德的知名影星妻子梅麗莎·吉爾伯特。在丈夫被通緝前幾週，吉爾伯特曾公開在社群媒體討論兒童保護議題，但在逮捕令新聞傳出後，她已迅速刪除個人的社交平台帳號。華納兄弟電視公司也發表聲明，證實曾針對相關投訴進行過內部調查，雖然當時未能掌握確鑿證據，但現在將全力配合警方的刑事調查。

廣告 廣告

目前受害者已被診斷出患有創傷後壓力症候群，家屬透過律師表示，希望能藉由法律途徑為孩子爭取正義，同時呼籲影視產業應更嚴格監控童星在工作環境中的安全。

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



【更多東森娛樂報導】

●男模張越河否認性侵！女大生嗆：不記得了嗎 揭公開原因

●珉娥元旦輕生未遂！淚揭「童年遭性侵、家暴」過往：可以不用救我

●本鄉奏多剛宣布結婚！女優控遭性侵 還染性病

