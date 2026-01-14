艾美獎男星涉性侵男童2年！本人赴警局自首遭拘留 拍片喊冤：遭惡意報復

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

曾獲艾美獎肯定的68歲美國導演兼演員布斯菲爾德（Timothy Busfield），因涉嫌在執導影集期間性侵未成年男童，新墨西哥州當局於1月9日對其發出逮捕令，他本人已於13日主動向警方投案，目前被拘留在阿布奎基（Albuquerque）且不得保釋。

68歲艾美獎得主、美國導演兼演員提摩西布斯菲爾德涉嫌性侵未成年，近日已向警方自首。（圖／翻攝自x）

起訴文件指出，布斯菲爾德涉及2項對未成年人進行刑事性接觸罪以及4項虐待兒童罪。相關指控表示，他在執導華納兄弟製作的影集《The Cleaning Lady》期間，涉嫌多次不當觸摸一對年幼的雙胞胎兄弟。

廣告 廣告

受害男童指稱，布斯菲爾德曾多次隔著衣物觸摸其私密部位，並因對方具備導演身分而心生畏懼不敢聲張。其中一名男童事後被診斷出罹患創傷後壓力症候群與焦慮症，並反覆出現相關夢魘。

儘管華納兄弟對此曾進行內部調查，但未能取得任何可供佐證的結果。直到醫療機構接獲家屬通報後，警方才於2024年底介入偵辦。布斯菲爾德先前曾透過影片否認所有指控，聲稱這些純屬謊言與惡意報復，強調自己只是抱起或搔癢孩子。目前，其律師尚未對外發表正式回應。



更多FTNN新聞網報導

格陵蘭稱「任何情況」都不接受美國接管 外長與丹麥外交大臣14日將赴白宮

川普傾向攻擊伊朗！傳副總統、高層敦促外交嘗試 范斯回應曝

川普放話了！美示警伊朗示威行動恐升高 籲公民火速離開

