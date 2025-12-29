艾美獎視后《顫懼》狂嗑9個巧克力蛋糕超嗨 「超膽小」竟被老公推坑拍恐怖片

《顫懼》由「艾美獎視后」塔緹安娜瑪斯蘭尼領銜主演，她自曝以前超膽小，是40歲以後膽子才開始變大。采昌國際多媒體提供

曾編導《長腿》與《史蒂芬金之猴子》的恐怖大師奧茲古柏金斯（Osgood Perkins）新作《顫懼》（Keeper）邀來「艾美獎視后」塔緹安娜瑪斯蘭尼（Tatiana Maslany）挑大樑，這也是她與導演二度聯手。有趣的是，兩人私下都是「怪誕影后」雪莉杜瓦（Shelley Duvall）的忠實粉絲，塔緹安娜在準備角色期間，不僅反覆觀摩經典作《三女性》研究那股神祕古怪的氣質，更在片中安排鏡頭向恐怖天書《鬼店》致敬，試圖帶領觀眾進入一場難以界定的感官驚悚。

膽小視后獲封「尖叫女王」 坦言四十歲才被老公帶入坑

接連接演兩部驚悚片的塔緹安娜，在片中無論是面對斷頭嚇到發抖、語無倫次地哭求、或是歇斯底里地尖叫奔逃，顫慄表現讓她被讚譽為最新一代的「尖叫女王」。然而，她受訪時卻語出驚人地自爆，自己過去其實是個膽小鬼：「恐怖片對我來說是全新領域，因為我之前太膽小了，很容易被嚇到，什麼都不敢看！」

她笑稱這五年是她的恐怖片學習期，完全是由重度恐怖迷的老公一手領進門，直到跨過四十歲大關才變得勇敢，對於獲封尖叫女王頭銜，她直率回應：「非常榮幸！」

狂嗑9個巧克力蛋糕 揭開「特殊成分」讓她噁到喊：什麼鬼？

在拍攝過程中，最讓塔緹安娜印象深刻的是一場著魔般徒手狂嗑巧克力蛋糕的重頭戲。由於該蛋糕在劇情中具有「特殊成分」與邪惡意義，當她得知背後意圖後，忍不住驚呼：「這是什麼鬼？」

但私下熱愛甜食的她，一聽說可以重複拍攝多次，隨即轉向興奮狀態。塔緹安娜回憶當時的情景笑說：「導演告訴我可能會拍15次，我心想太好了，興奮到快要起飛，因為蛋糕真的超級超級好吃！我的天，我大概吃了快九個吧！那一刻拍起來超好玩，但又有點噁心就是了。」

《顫懼》中塔緹安娜瑪斯蘭尼有一幕猛嗑蛋糕的戲，當她在得知背後意義時，噁到驚呼「這是什麼鬼」。采昌國際多媒體提供

詭異蛋糕引發血腥幻覺 木屋度假慘淪駭人噩夢

《顫懼》劇情從莉茲（塔緹安娜瑪斯蘭尼飾演）與男友麥康前往密林木屋慶祝交往週年展開。桌上一盒來路不明的詭異蛋糕成為噩夢開端，儘管神祕女子警告「這塊蛋糕很糟糕」，莉茲仍在男友堅持下服入。隨之而來的是扭曲的血腥幻覺與無法解釋的異動，隨著男友藉故離去，莉茲獨自面對潛伏在黑暗中的神祕生物。電影將於本週三（12/31）上映。



