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艾草飄香慶端午 北港媽祖醫院串聯學校社區 結合傳統智慧落實健康深耕

洪佳伶
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端午節前夕，中國醫藥大學北港附設醫院攜手北港分部師生與樂智據點長輩共同舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動。（圖／記者洪佳伶攝）
端午節前夕，中國醫藥大學北港附設醫院攜手北港分部師生與樂智據點長輩共同舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶、蘇榮泉／雲林報導】為迎接端午佳節，中國醫藥大學北港附設醫院（北港媽祖醫院）11日舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動，結合社區長輩、北港分部師生與院內同仁，透過才藝表演、中醫養生宣導及手作成果分享，將傳統民俗與健康促進觀念巧妙結合，現場氣氛熱鬧溫馨。

端午節前夕，中國醫藥大學北港附設醫院攜手北港分部師生與樂智據點長輩共同舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動。老師黃雯雯主講盛夏的養生概念。（圖／記者洪佳伶攝）
端午節前夕，中國醫藥大學北港附設醫院攜手北港分部師生與樂智據點長輩共同舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動。老師黃雯雯主講盛夏的養生概念。（圖／記者洪佳伶攝）

活動由北港媽祖醫院經營之北港樂智據點長輩帶來活力演出，展現樂齡族群的自信風采。同時，院方特別邀請老師主講盛夏的養生概念，提醒民眾在享用端午美食的同時，亦應重視日常保健。活動更融入端午「驅邪避穢」的傳統，強調艾草與香藥草在現代居家保健中的應用價值。社區長輩分享「草本好禮」，將傳統智慧融入日常生活，親手製作艾草膏、手工皂及防蚊液；中國醫藥大學北港分部師生則運用校園藥草資源製作中藥香包。

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中國醫藥大學北港分部長期推動中草藥教育與特色課程，學生親自種植藥草及分享製作的中藥香包、紫雲膏。（圖／記者洪佳伶攝）
中國醫藥大學北港分部長期推動中草藥教育與特色課程，學生親自種植藥草及分享製作的中藥香包、紫雲膏。（圖／記者洪佳伶攝）

中國醫藥大學北港分部主任楊賢惠表示，端午時節氣候逐漸炎熱潮濕，蚊蟲活動頻繁，傳統習俗中常利用艾草及各類香藥植物作為居家保健的一環。北港分部長期推動中草藥教育與特色課程，透過校園藥草資源及實作學習，讓學生從種植、辨識到產品製作，深入了解中草藥文化與應用價值。本次分享的中藥香包，不僅展現學生學習成果，也希望將中醫藥養生觀念推廣至社區。

端午節前夕，中國醫藥大學北港附設醫院攜手北港分部師生與樂智據點長輩共同舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動。中國醫藥大學北港分部主任楊賢惠致詞。（圖／記者洪佳伶攝）
端午節前夕，中國醫藥大學北港附設醫院攜手北港分部師生與樂智據點長輩共同舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動。中國醫藥大學北港分部主任楊賢惠致詞。（圖／記者洪佳伶攝）

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金表示，端午節蘊含許多與健康相關的傳統智慧，例如使用艾草、香藥草等植物作為日常保健，可驅熱除濕、鎮定安神及抗菌止癢，落實「健康台灣、健康深耕」的核心理念。醫院希望透過寓教於樂的方式，將健康促進觀念融入節慶活動，讓民眾在感受節日氛圍的同時，也能將健康知識帶回家，落實於日常生活之中。

端午節前夕，中國醫藥大學北港附設醫院攜手北港分部師生與樂智據點長輩共同舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金致詞。（圖／記者洪佳伶攝）
端午節前夕，中國醫藥大學北港附設醫院攜手北港分部師生與樂智據點長輩共同舉辦「香氣滿盈 安康端午」慶祝活動。中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金致詞。（圖／記者洪佳伶攝）
北港媽祖醫院結合傳統端午習俗與中草藥應用，由社區長輩與學生製作艾草膏、防蚊液及中藥香包，透過天然草本香氣傳遞健康與安康的節日祝福。社區長輩吳長林介紹手工自製端午小禮物。（圖／記者洪佳伶攝）
北港媽祖醫院結合傳統端午習俗與中草藥應用，由社區長輩與學生製作艾草膏、防蚊液及中藥香包，透過天然草本香氣傳遞健康與安康的節日祝福。社區長輩吳長林介紹手工自製端午小禮物。（圖／記者洪佳伶攝）
北港媽祖醫院結合傳統端午習俗與中草藥應用，由社區長輩與學生製作艾草膏、防蚊液及中藥香包，透過天然草本香氣傳遞健康與安康的節日祝福。（圖／記者洪佳伶攝）
北港媽祖醫院結合傳統端午習俗與中草藥應用，由社區長輩與學生製作艾草膏、防蚊液及中藥香包，透過天然草本香氣傳遞健康與安康的節日祝福。（圖／記者洪佳伶攝）
北港媽祖醫院結合傳統端午習俗與中草藥應用，由社區長輩與學生製作艾草膏、防蚊液及中藥香包，透過天然草本香氣傳遞健康與安康的節日祝福。（圖／記者洪佳伶攝）
北港媽祖醫院結合傳統端午習俗與中草藥應用，由社區長輩與學生製作艾草膏、防蚊液及中藥香包，透過天然草本香氣傳遞健康與安康的節日祝福。（圖／記者洪佳伶攝）

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