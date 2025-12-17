艾莉絲兒女在倫敦輪流腸胃炎！ 曝耶誕心願：想回台灣

艾莉絲年底行程滿檔，透露孩子們得了腸胃炎。（翻攝艾莉絲臉書）

女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪、兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口定居英國倫敦，同時經營保養品牌。近日她在臉書分享，年底生活忙碌，兒女們還先後得了腸胃炎，透露自己的耶誕心願是，回台灣吃美食、與家人團聚。

年底行程滿檔又遇病毒季？ 想回台灣吃美食、睡到自然醒？

艾莉絲16日在臉書分享幾張在巴黎的美照，回顧最近的日子，寫道：「再過2週就要跟2025道別了。時間過得好快，上個月中忙完雙11之後，緊接著又往返巴黎工作出差兩趟。再加上孩子們到了學期末有很多活動，家長會談、聖誕彌撒表演、樂團表演。」

她透露，頻繁的社交活動，又適逢病毒猖狂的季節，上週孩子們輪流得了腸胃炎感冒，但她樂觀說：「在家養病日子真的是過得每天都好充實啊。」

艾莉絲分享在巴黎的照片，充滿耶誕氣氛。（翻攝臉書）

她表示，感覺自己在拖著蹣跚的步伐、跑完最後幾百米，直奔2025年最後一天的終點站。更勉勵說：「還剩下兩個禮拜，我們一起努力讓這一年有個精彩的結尾吧！」也問網友們的耶誕心願是什麼？她表示，自己的耶誕心願是「回台灣吃美食、睡到自然醒，和家人一起團聚，超期待。」

網友們看了留言：「漂亮的地方」「期待回來」「希望未來有機會可以去巴黎跨年」「你好漂亮好年輕」。

