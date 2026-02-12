艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯
女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。
被英國同化有多深？ 她曝「2個習慣」超在地？
艾莉絲11日在IG限動分享一張照，可見她在車子裡，手上拿著一個已經吃一半的三明治，車窗外天氣陰雨綿綿。她發文：「被英國同化的行為，下雨不撐傘、午餐吃冷冰冰的三明治，距離沒事混Pub的生活不遠了。」
事實上，艾莉絲定居倫敦這4年，將生活重心放在家庭，以及經營自己的有機保養品牌，淡出演藝圈許久。曾經有人問她最喜歡倫敦的什麼地方？她表示：「其實倫敦有太多好玩的事情可以做了，很喜歡週末的早晨去Notting Hill逛逛，每一步都充滿了驚喜和樂趣。」看來已相當適應當地生活。
曾莞婷突宣布「離開台灣」！本人發聲：早已規劃好
娛樂中心／綜合報導至今已在演藝圈深耕超過25年的「台八女神」曾莞婷，憑藉亮麗外貌，以及精湛演技深受民眾喜愛，近年來不僅在戲劇上有發展，許多品牌也紛紛邀請她擔任代言人。而在近日，她則無預警宣布「帶全家人離開台灣」，相關事項也早已規劃好。
宋仲基不紅了？「進軍海外試鏡全落榜」網不忍點關鍵：與宋慧喬有關
韓國男星宋仲基跟宋慧喬合作《太陽的後裔》擦出愛火，童話般的婚姻僅維持兩年，2019年宣布離婚。2023年與英國籍女友凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders）再婚，如今已是二寶爸。近日宋仲基進軍海外試鏡全落榜消息再度引起熱議，網友也紛紛點出關鍵。記者林汝珊
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子——連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。長子連定捷近日迎來18歲生日，蔡依珊在社群網站分享母子慶生照，為他感到滿滿的驕傲。
45歲隋棠增重7公斤翹出蜜桃臀！無奈嘆衣服尺寸大一號 招認身體出現這症狀決心開始鍛鍊
45歲的隋棠已是3寶媽，鍛鍊身材不遺餘力，之前在社群上PO出翹臀照，透露自己臀推已可到190公斤，讓網友驚呼根本是「女超人」。12日她出席舞台劇《暗戀桃花源》記者會，身穿緊身黑色皮裙，展現訓練有成的翹臀曲線，但她害羞笑說，訓練最大目的還是為了維持健康。
20歲女優作品全下架 達人爆被迫引退內幕
20歲女優作品全下架 達人爆被迫引退內幕
馬克太太英國家人入境遭拒！外交部出手協助
[NOWnews今日新聞]住在英國的台灣網紅「馬克太太」官芷儀昨（11）日晚間發文透露，她帶著英國婆婆落地台灣，卻被告知其持有的"Britishsubject"（英籍人士，直譯為英國臣民）護照的無法免...
網紅英國婆婆護照罕見「這行字」入境台灣遭拒 我外交部回應了
台灣旅英網紅「馬克太太」近日發文求助表示，在愛爾蘭出生的英國婆婆因為護照上註明了「British subject」（英籍人士），與英國護照不同且無辦理台灣簽證，因此無法入境台灣參與過年，認為外交部網站並未標示清楚。對此，外交部今（12）日回應，已請相關駐外館處提供最迅速協助，設法於今日內取得簽證，並會盤點檢視相關網站內容。
網紅曝英國婆婆護照標1字遭拒入境 外交部：已請駐外館處協助設法今取得簽證
網紅「馬克太太」發文透露英國婆婆無法入境台灣，原因是她的英國護照跟現在的不一樣，上面是寫著「British subject」（英籍人士），不適用英國一般護照免簽入境，因此婆婆只能飛香港補辦簽證，而「馬...
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
貧窮限制想像！《逆水寒》手遊天價造型要台幣1800萬，出現首位中國課長真的買下
中國網易旗下武俠大作《逆水寒手遊》最近可以說是話題不斷，遊戲內推出一款被稱為「超級頂奢」的黑白八翼外觀，因其驚世駭俗的造價震撼全網。根據遊戲機制，玩家需透過累積大量特殊道具來一級一級解鎖翅膀型態，假如想要獲得最終極的黑白八翼並完成特殊染色，估計總花費高達 300 萬到 400 萬人民幣（約新台幣 1350 萬到 1800 萬元）。
英國護照多1字！網紅78歲婆婆入境台灣遭拒 問題竟出在外交部
住在英國的台灣網紅「馬克太太」官芷儀日前與英國婆婆回台過年，未料入境時婆婆被擋下，只因英國護照上標示「Subject」，但明明台灣外交部網站寫「英國護照可免簽入境台灣」，也未註明護照標有「Subject」需要申請簽證，更讓人錯愕的是，移民署官員也搞不清楚應申請何種簽證，最後只好轉往香港辦理台灣停留簽證，讓馬克太太忍不住向外交部喊話，拜託網站可以精確寫明持哪些護照來台得辦簽證。
等了5年終於當爸！楊昇達迎「小雪寶」曬抱娃照 感性告白若綺
藝人楊昇達與妻子若綺曾因高齡求子之路不順，歷經多年努力與煎熬，終於在今（9日）迎來人生最重要的禮物，女兒「小雪寶」平安誕生。楊昇達開心在社群平台曬出抱著寶寶的照片，畫面中他小心翼翼將女兒摟在懷中，神情溫柔又專注，滿滿父愛溢於言表，瞬間感動無數網友。
梁朝偉日本機場社恐症發作！惶恐神情茫然 劉嘉玲一旁「超淡定」成亮點
金獎國際巨星，影帝梁朝偉與劉嘉玲相識相戀超過36年、結婚17年，始終被視為演藝圈模範夫妻。近日兩人現身日本北海道新千歲機場被網友「野生捕獲」，一段通關畫面曝光意外掀起熱議，被笑稱是「社恐I人 vs 社牛E人」經典現場版。
陳漢典、Lulu婚禮才辦完「公開未來小孩名字」 妙語如珠全場笑翻
「2026全鴻海運動嘉年華」不僅演出卡司強大、亮點滿滿，主持陣容同樣話題十足，特別邀來金鐘主持人陳漢典與 Lulu 坐鎮，兩人首度以「新婚夫妻」身分攜手主持鴻海尾牙。陳漢典在台上笑虧，兩年前兩人於鴻海合體時還只是「同事」，沒想到兩年後再度站上同一個舞台，身分已升級成夫妻。
太另類！陶晶瑩「躲廁所吃生魚片」真實原因曝光
陶晶瑩近日在社群平台分享一段「廁所吃生魚片」的爆笑經歷，自嘲人生就像四格漫畫般荒謬又真實。她透露當天行程滿檔，從主持書展、開會到聽演唱會一路趕場，沒想到卻因為粉絲送禮，意外上演一場「躲廁所吃美食」的另類插曲，讓網友笑翻直呼太可愛。
日本新國會逾8成贊成自衛隊入憲 執政聯盟高達96%壓倒性支持
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉後，執政的自民黨與日本維新會當選議員對將自衛隊明確寫入憲法第九條的態度呈壓倒性支持。根據日媒《共同社》（Kyodo News）問卷調查，包括「傾向於贊成」在內的贊成比例達96.3%，凸顯執政聯盟在修憲議題上的強勢共識。調查結果顯示，首相高市早苗領導的政府可能加速推動修憲，包含自衛隊合憲化與緊急事態條款，引發周邊國家對日本軍事化風險的擔憂。 調查涵蓋眾院選舉465名當選者中回覆問卷的403人，總體贊成將自衛隊寫入第九條的比例達81.1%，反對僅9.4%。在執政黨內，自民黨贊成率96.2%、維新會97.1%。在野黨則分歧明顯：中道改革聯合僅16.7%、國民民主黨58.3%、參政黨78.6%、團隊未來33.3%、共產黨為0%。這反映執政聯盟在眾院取得三分之二以上席次後，修憲討論將成焦點，可能繞過參院阻礙並推動公投。 在其他修憲議題上，緊急事態條款獲廣泛支持，自民黨97.0%、維新會97.1%、國民民主黨91.7%。中道改革聯合贊成37.5%、反對31.3%、中立31.3%；參政黨與共產黨全數反對；團隊未來贊成33.3%、反對22.2%、中立44.4%。此
輝達與北市簽約 創造上萬職缺
輝達將在北士科打造總部「星艦3.0」，台北市長蔣萬安11日與台灣輝達經典公司法定代表人Mark Steven Hoose完成地上權簽約。蔣透露，輝達在台的子公司資本額從原本門檻8億元提高到10億元，最近完成再增資33億元，未來將投入超過400億元興建總部，並從興建至營運提供超過1萬個工作機會，全案預計6、7月動工。
稱戰略失誤再表態 立陶宛總理擬將「台灣代表處」更名「台北」
立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前才表示，在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」是重大戰略失誤，近日再度表態，有意將「台灣代表處」更名為「台北代表處」。
南海言語交鋒加劇 菲軍方：捍衛主權不畏犧牲
（中央社記者林行健馬尼拉12日專電）即使菲律賓外交部低調處理爭議，菲律賓官員與中國大使館因南海爭議而起的言語交鋒，仍無緩和跡象。菲律賓軍方今天重申，官兵已準備好為捍衛國家主權與領土付出生命。
【拾荒致富?】零組件飆漲讓玩家決定前往垃圾場「挖寶」 成功挖到 64GB 記憶體
因 OpenAI 等各大 AI 公司擴建旗下資料庫導致的「記憶體之亂」目前仍然還在持續延燒中，導致許多想要升級或是組一台新 PC 的玩家們叫苦連天。在 2025 年中，玩家只需 150 美元左