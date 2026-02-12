艾莉絲移居英國4年！自曝被同化 「2大行為」超明顯

艾莉絲移居英國倫敦4年，越來越適應當地生活。（翻攝iris_1221_lily IG）

女星艾莉絲與英國外交官丈夫馬培迪再婚後，於2022年帶著兒子威廉弟和前夫生的女兒梨梨醬，一家四口移居英國倫敦。近來她在社群網站分享，定居英國被同化，其中有「2大行為」特別明顯。

被英國同化有多深？ 她曝「2個習慣」超在地？

艾莉絲11日在IG限動分享一張照，可見她在車子裡，手上拿著一個已經吃一半的三明治，車窗外天氣陰雨綿綿。她發文：「被英國同化的行為，下雨不撐傘、午餐吃冷冰冰的三明治，距離沒事混Pub的生活不遠了。」

廣告 廣告

艾莉絲表示自己被英國同化。（翻攝iris_1221_lily IG）

艾莉絲經常在社群網站分享在倫敦的生活。（翻攝iris_1221_lily IG）

事實上，艾莉絲定居倫敦這4年，將生活重心放在家庭，以及經營自己的有機保養品牌，淡出演藝圈許久。曾經有人問她最喜歡倫敦的什麼地方？她表示：「其實倫敦有太多好玩的事情可以做了，很喜歡週末的早晨去Notting Hill逛逛，每一步都充滿了驚喜和樂趣。」看來已相當適應當地生活。

更多鏡週刊報導

艾莉絲兒女在倫敦輪流腸胃炎！ 曝耶誕心願：想回台灣

艾莉絲揭亞洲父母「7大愛的表現」 直言：英國朋友無法理解

艾莉絲巴黎深夜搭計程車遇驚魂！ 「遭載進暗巷」強收現金、靠機智脫困