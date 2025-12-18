艾薩克曼掌NASA 致力探月計畫
記者潘紀加／綜合報導
美國聯邦參議院17日批准科技億萬富豪、民間太空人艾薩克曼（Jared Isaacman），出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長，結束歷時數月的人事案風波。
美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，艾薩克曼2024年底首次獲美國總統川普提名，擔任第15任NASA署長，但今年5月一度被撤銷，直到11月再獲提名；這項人事案17日在聯邦參議院以67票贊成、30票反對通過。
報導指出，艾薩克曼是火星任務的推動者，也是太空探索科技公司（SpaceX）的前合作夥伴，曾兩度登上太空，並成為首位進行太空漫步的「民間太空人」，在商界及商業太空飛行領域展現卓越領導力。過去NASA領導人通常從科學家、工程師、學者或公務員中選拔，艾薩克曼無疑是非典型人選，各界期盼他能為NASA帶來關鍵變革，維繫美國在太空領域的競爭優勢。
美國交通部長、NASA代理署長達菲，於社群平臺向艾薩克曼表達祝賀，期許在他領導下，NASA能於2028年重返月球，加強應對中共等潛在對手的太空挑戰。
艾薩克曼3日在參議院出席第2次聽證會時承諾，將與各方團結合作，致力為NASA計畫爭取資金，也矢言達成川普2017年任內啟動的「阿提米絲」（Artemis）探月計畫目標。
艾薩克曼獲准出任NASA署長，矢言推動美國重返月球計畫。（達志影像／美聯社資料照片）
艾薩克曼（右2）2021年率領平民團隊搭乘SpaceX「獵鷹9號」火箭上太空，也成為首位進行太空漫步的「民間太空人」。（達志影像／美聯社資料照片）
