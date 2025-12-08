《艾蜜莉在巴黎》知名男星持毒！台灣轉機那霸 在日本被逮

演出《艾蜜莉在巴黎》的男星傑瑞米·O·哈里斯涉嫌持有毒品，遭日本警方逮捕。翻攝IG



美國演員、劇作家瑞米·O·哈里斯（Jeremy O. Harris）曾在影集《艾蜜莉在巴黎》演出，近日卻因走私搖頭丸遭日本海關逮捕，當時他搭機從台灣桃園轉機抵達沖繩那霸機場，從上月16日起被拘留至今。

根據外媒報導，哈里斯11月16日從台灣桃園國際機場轉機飛往沖繩那霸機場，通關時隨身手提袋中被發現0.78克搖頭丸，海關將他攔下，向檢方提出刑事訴狀，並交由豐見城警方拘留。

在日本，走私毒品罪若成立，可能面臨多年監禁，依據日本刑事程序，嫌疑人最多可以被拘留23天，但若行使緘默權或否認指控，羈押時間可能延長。日本警方在哈里斯行李中並未發現其他毒品，初判搖頭丸是他個人使用。

廣告 廣告

《艾蜜莉在巴黎》中，哈里斯是飾演美國出身的設計師Grégory Elliott Duprée，他2020年曾靠著《奴隸遊戲》（Slave Play）獲得東尼獎最佳戲劇提名，但並未獲獎。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

更多太報報導

大港開唱太豪華了吧！《孤獨搖滾》「團結Band」確定參戰 聽團仔+ACG迷嗨翻

樂天韓籍三本柱傳僅廉世彬續約 球團回應了

小煜離婚！前妻被封「護理界佐佐木希」 昔因1事氣到離家出走