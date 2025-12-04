《艾蜜莉在巴黎》第五季前進羅馬 轉換「赫本風」

《艾蜜莉在巴黎》第五季即將回歸，為觀眾帶來全新的視覺饗宴與故事發展。本季劇情將從巴黎轉移至羅馬，女主角艾蜜莉（由莉莉柯林斯飾演）面臨職場與愛情的雙重挑戰。她不僅要管理羅馬分部、適應新環境，還與羅馬帥哥馬切洛發展戀情。造型上，艾蜜莉的穿搭風格從法式優雅轉變為義大利風情，呈現如同現代版奧黛莉赫本的經典魅力，讓觀眾眼睛為之一亮。

《艾蜜莉在巴黎: 第5季》主場景移師到義大利。（圖／NETFLIX提供）

在第五季中，艾蜜莉踏上全新旅程，來到充滿刺激與新鮮感的羅馬。莉莉柯林斯在花絮中分享，她最欣賞艾蜜莉的特質是總能跟隨自己的心，從芝加哥到巴黎，再到現在的羅馬，展現出勇敢追尋自我的精神。本季製作團隊特別注重義大利時尚元素，融入充滿魅力的黑白義大利電影風格，為整體視覺帶來煥然一新的感受。

艾蜜莉到羅馬繼續追愛。（圖／NETFLIX提供）

除了羅馬成為主要拍攝場景外，劇組還前往威尼斯取景，為觀眾呈現更多義大利的美麗風光。第五季《艾蜜莉在巴黎》將呈現一場真正的「浪漫羅馬假期」，每個場景都精心設計，準備再次以精美畫面征服觀眾。艾蜜莉的義大利冒險，不僅是地點的轉換，更象徵著她人生的新篇章，讓人期待她如何在羅馬這座永恆之城中，譜寫屬於自己的故事。

