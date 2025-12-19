《艾蜜莉在巴黎》第五季在羅馬 有FENDI陪伴一起浪漫

Lily Collins多次在《艾蜜莉在巴黎》劇中帶著經典Baguette包款。（FENDI提供）

為迎接Netflix超夯影集《艾蜜莉在巴黎》第五季隆重上映，FENDI推出全新限定系列，除象徵品牌與影集間深厚的結盟，Lily Collins飾演的女主角更多次背上經典Baguette包款，讓這一季在羅馬展開的劇情充滿濃濃時尚氛圍。

本次限定系列聚焦品牌最具代表性的經典包款，包括兩款Baguette以及一款Peekaboo。設計靈感來自影集輕快、優雅又充滿都會魅力的氛圍，並以FENDI標誌性設計語彙重新詮釋。

Baguette拼色FENDI Dots包款。NT$150,000（FENDI提供）

Peekaboo ISeeU（小型）。NT$243,000（FENDI提供）

包款採用精緻的掛毯效果布料製作，呈現獨特的FENDI Dots圖騰，巧妙融合經典FF標誌與Art Deco風格圓點元素。每件作品皆附有專屬標籤，並以棕色與粉色、鴿灰色與薄荷綠這兩種配色撞色呈現，展現活潑又優雅的時尚態度。

