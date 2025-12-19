《艾蜜莉在巴黎》羅馬篇開跑、狂曬經典Baguette！FENDI再推限定款美到必收
每一季開播都能立刻洗版社群的《艾蜜莉在巴黎》，早就不只是影集，更是時尚迷的年度大事。從巴黎街頭的繽紛穿搭到名牌包款輪番上陣，由莉莉柯林斯(Lily Collins)飾演的Emily Cooper、衣櫥就是一部行走的流行百科。如今第五季正式上線，劇情與時尚同步升級，女主角不只換了新心境，還展開全新的「羅馬篇章」，讓粉絲期待值直接拉滿。
在第五季裡，Emily多次背上FENDI經典Baguette，穿梭於羅馬街頭，場景更橫跨 FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana 與 Palazzo FENDI 旗艦店，時尚與劇情無縫接軌。對粉絲來說，這不只是一個包，而是一段屬於《艾蜜莉在巴黎》的浪漫延伸。
而FENDI也隆重加入這場浪漫冒險，正式推出限定膠囊系列，與影集第五季同步全球亮相。這次系列設計聚焦在品牌最具代表性的包款，包含兩款 Baguette 與一款Peekaboo，完全命中影迷與時尚控的收藏雷達。整體靈感來自影集輕快、優雅又帶點都會俏皮的氛圍，就像Emily本人，看似隨性卻處處精心。
包款最大亮點在於細節。系列選用具有層次感的掛毯效果布料，呈現專屬的 FENDIDots 圖騰，將經典 FF 標誌與 Art Deco 風格圓點巧妙融合，復古中又帶點現代感。配色同樣討喜，從棕色搭粉色、到鴿灰配薄荷綠，撞色設計活潑卻不浮誇，每一款都自帶時髦濾鏡的高存在感，還附上專屬標籤，收藏價值飆破天花板。
