《艾蜜莉在巴黎5》來到羅馬一秒惹怒義大利人 見面親臉頰三下、穿著超高跟鞋去採松露？

《艾蜜莉在巴黎》第五季把舞台拉到羅馬，理論上應該是新篇章，但真的追起來就知道，似乎還是有很多可以吐槽的點，甚至讓部分義大利觀眾一秒知道，原來以前法國人看《艾蜜莉在巴黎》為什麼會被惹毛，此篇一次整理給你。

吐槽點1、義大利人見面都要貼頰三下？這句台詞為什麼踩到雷

《艾蜜莉在巴黎》最容易引戰的地方，從來不是誰跟誰曖昧，而是它很愛用一句話把一整個城市的人「定義」，到了羅馬，爭議也用同樣的方式發生。劇中出現「義大利人跟親近的人見面會親三下」的描述，立刻被不少義大利觀眾吐槽，覺得這種說法太無腦了吧？超級像20多年前觀光導覽文宣上面會說的話。比較有趣的是，討論也不是單純一句「義大利人根本不這樣」，反而是認真解析南義與北義的差異？有人說某些北義地區確實會有三下的習慣，但那也不是全國通則，問題就出在影集常把「可能存在的地方習慣」，包裝成「整個國家都一樣」，所以讓義大利人生氣的並不是親幾下本身，反而是那俗套、甚至沒有用心做功課的拍攝模式與台詞。

吐槽點2、穿超高跟鞋去採松露已經夠荒謬，還被抓到畫面連貫性出包

如果要選一個最像《艾蜜莉在巴黎》精神象徵的畫面，穿著漂亮到不合理的鞋子去做不適合的事，絕對榜上有名。第五季也沒讓人失望，艾蜜莉去採松露時腳上依然是「看了腳踝會替她緊張」的高跟鞋，這種荒謬感一方面很符合影集調性，另一方面也讓不少人忍不住想問，劇組真的覺得這樣合理嗎。

更好笑的是，除了不合理場景外，還被觀眾吐槽到穿幫鏡頭，社群上有人指出第一集大約10幾分鐘左右，有一個俯拍鏡頭裡艾蜜莉的鞋子突然變成靴子，下一秒又切回她繼續穿高跟鞋踩在林地裡掙扎，這種連貫性錯誤，真的是讓觀眾很難忍。





吐槽點3、羅馬被拍得像觀光雜誌，但文化細節又被寫得太刻意

把場景從巴黎拉到羅馬，本來是第五季最大的賣點之一。影集也確實把羅馬的漂亮濾鏡開到最大，讓觀眾不用做功課就能一路看見各種風景，真的就像是一本觀光旅遊書。只是問題也一樣老派，當畫面越精緻，文化描寫就讓人感覺更偷懶。《艾蜜莉在巴黎》系列最讓人詬病的即是「國家刻板印象」，這次把義大利人的熱情、家族感、飲食、浪漫，全部塞在同一個人物或同一段對白裡，讓角色看起來像某種設定，而不是活生生的人。所以當然很多觀眾吐槽，第五季就是換了座城市，只是把原本在巴黎用過的拍攝模板，搬到羅馬再重新上演一次。





吐槽點4、本是有趣的笑點，都被拿來當品牌置入梗？

講到《艾蜜莉在巴黎》，置入一直都不是秘密，外媒評論就直接點出，這一季某些角色與橋段幾乎像「專門為了置入而存在」，而蜜妮卓芙（Minnie Driver）飾演的珍妮絲公主（Princess Jane），更被寫成一種很聰明的人物，既合理又荒謬地把各種品牌與贊助內容串進劇情裡。當角色的所有行為都變成很像是「合理」的讓品牌登場，觀眾就很難把情緒投入在人物身上，甚至有些做行銷、時尚產業的觀眾，在追劇時會有一種覺得在跟品牌開會的錯覺，甚至會一起想該怎麼幫那些贊助商讓產品更合理地出現在畫面中。





吐槽點5、閨蜜之間的底線基本上不存在？敏迪和艾菲的火花讓人一秒出戲

第五季在感情線上最容易引發吐槽的，不只是 Emily 的桃花，而是陳敏迪（Mindy）與艾菲（Alfie）之間那段「來得很快」的曖昧，外媒評論甚至直接把這段寫成一種很衝動的安排，像是編劇為了製造戲劇效果，乾脆讓角色跳過該有的分寸與界線。

如果你用《艾蜜莉在巴黎》一貫的標準來看，這當然不是什麼大事，畢竟整部劇就是有點夢幻，但是一旦放在友情邏輯裡，這裡就變得特別刺眼，因為它會直接動搖艾蜜莉和敏迪之間的關係，而這段關係其實是整部劇少數比較有「真感情」的支柱之一。





吐槽點6、艾蜜莉明明有有變成熟，卻又被荒謬劇情拉回去當妹仔？只有 Sylvie 能撐住全場

有趣的是，第五季並不是完全沒有想「長大」，外媒提到，這一季其實多了一點情緒重量，艾蜜莉會回頭看自己過去在巴黎的日子，也會開始思考未來到底要什麼，甚至連友情都出現了微妙的鬆動感。但《艾蜜莉在巴黎》最擅長的仍然是把一切拉回荒謬，當劇情稍微要走進比較現實的矛盾時，它又很快轉彎，用更誇張的事件、更浮誇的段落把情緒沖淡，讓觀眾回到「別想太多」的模式。也因此，很多人會更珍惜少數真正立得住的角色。

除了 Sylvie 這種天生帶著掌控力的存在，永遠知道怎麼一句話來鎮住整場，又或者蜜妮卓芙把珍妮絲公主的誇張演得很有層次，讓荒謬變成一種自覺的幽默，才讓畫面看起來比較合你。





其實，《艾蜜莉在巴黎》第五季就跟之前都一樣，把新到的國家拍得很美、把生活拍得很夢幻，所以不要太認真看待每一幕，它依舊是一部輕鬆療癒、畫面漂亮的影集。





