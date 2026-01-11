艾蜜莉布朗再闖金球獎 化身巨石強森女友替「被忽略的她」發聲

巨石強森（Dwayne Johnson）在新片《重擊人生》化身為格鬥選手馬克克爾（Mark Kerr），艾蜜莉布朗（Emily Blunt）則飾演他的女友道恩斯塔普勒斯（Dawn Staples），艾蜜莉在研究角色時，深感道恩的內心世界幾乎未被理解，因此決定將那段空白補上，試圖成為這位女性真正的「代言人」。

艾蜜莉布朗自認過去經常演出「經過設計」的電影化角色，但在看完馬克克爾的紀錄片後，反而對道恩充滿興趣並感同身受，「馬克很了不起，我可以理解，只是我不太喜歡道恩被看作是成為馬克墜落主謀的描繪。我認為跟一個上癮者同居，一定有完全不同的故事面向。」

所以艾蜜莉布朗想讓觀眾更深入理解道恩的真實心境，「她會與自己抗爭，天生敏感脆弱，但另一面又猛烈、非理性，並愛得深沉與忠誠。我不想去塑造她的身分，也不想粉飾任何事。我認為他們的關係就是那樣，充滿爆發力，有時危險，但同時又互相依賴、深情且複雜。」

《重擊人生》艾蜜莉布朗飾演巨石強森的女友。（圖／采昌國際多媒體提供）

因此，艾蜜莉布朗花費大量時間與道恩本人交流，她回憶初次接觸的光景，「我們第一次交談時，她有些戒備不安。」但艾蜜莉也親口向她承諾：「我尊敬妳，我會努力成為妳的擁護者，在生命中那段動盪時期替你說話，站在妳這邊，請妳相信我！」這讓道恩感受到自己被看見、被接住，敞開心房將人生經驗分享給艾蜜莉。

而艾蜜莉布朗也毫無保留地詮釋出道恩的愛與破碎，將情緒風暴、遺憾與奉獻真實呈現，讓道恩大讚：「她太棒太出色了，我再也找不到比她更合適的人選！」更忍不住感動表示：「我覺得自己獲得了平反。」

《重擊人生》艾蜜莉布朗讓觀眾看見角色原型人物的不同面向。（圖／采昌國際多媒體提供）

此外，艾蜜莉布朗也發現道恩不斷努力透過自己的亮麗外表，進而確認她跟馬克兩人的關係與位置，更為了在這段愛情裡被馬克需要、被確認，所以外形的打扮風格相當亮麗，「我覺得她的整體造型非常明顯，像是特意吸引他的注意力。我想她很享受漂亮的感覺，總是完美無瑕，頭髮吹得很好，妝容精緻，而且她有一整套的打理方式。」

艾蜜莉布朗與造型師密切合作，並參考90年代末的影像，以及辣妹合唱團（Spice Girls）與辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）等風格，更為了展現貼身服裝的身材曲線，做了大量皮拉提斯，力求在銀幕上真實還原，而她極具渾厚情感的精彩演技，也讓她再度問鼎金球獎最佳女配角。

《重擊人生》將於1月23日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導