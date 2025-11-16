艾蜜莉布朗回憶19歲首次試鏡「被嚇壞」坦言人生因《穿著Prada的惡魔》而改變！

(Photo by: Weiss Eubanks/NBCUniversal via Getty Images)

【文／千尋少女】全球影迷引頸期盼的《穿著Prada的惡魔2》終於在相隔近20年後正式宣布推出續集，讓粉絲激動不已。片中飾演關鍵角色「艾蜜莉」的艾蜜莉布朗（Emily Blunt）近日接受《Elle》雜誌專訪時，也難掩興奮之情，直呼重返這部作品讓她格外感動，因為這部電影徹底改變了她的人生。訪談中更罕見回憶起19歲首次試鏡的慘烈經驗，坦言當年真的被導演的「特殊情境」嚇壞！

現年42歲的布朗早已是好萊塢一線女星，但她19歲參加波蘭名導帕威帕利科斯基（Paweł Pawlikowski）執導的愛情片《夏日午後的初纏愛戀》（My Summer of Love）的試鏡經歷，至今仍令她印象深刻。

該片強調即興表演，沒有劇本可準備，毫無正式受訓的布朗一踏試鏡室，就被導演直接丟進情境考驗，「他披著亂髮地坐在窗邊，拿著攝影機對著我，用濃重的波蘭口音說：『我們來讀本。妳現在看到你爸爸正和他的秘書在做愛，你需要看起來嚇壞了，接著變得非常非常生氣，然後難過到哭出來，最後某個時刻再假裝這一切只是個笑話。』」

《夏日午後的初纏愛戀》劇照

布朗坦言當下完全嚇壞，「我根本沒有機會準備，只能硬著頭皮全力以赴。」突如其來的情境讓她心神大亂，試鏡一結束便立刻打給經紀人哭訴，確信自己搞砸了，覺得荒唐又丟臉。沒想到這場驚魂考驗反而讓她成功拿下角色。雖然電影票房普通，卻深受影評肯定，甚至奪下英國影藝學院最佳英國電影獎，也讓布朗一舉受到矚目。

雖然《夏日午後的初纏愛戀》替她奠定表演基礎，但真正讓布朗躍升國際影星的，是2006年的《穿著Prada的惡魔》。如今暌違20年即將推出續集，布朗感性表示：「這真的非常感動，因為它改變了一切！導演大衛法蘭克因為一卷試鏡帶就選了我。當時我還是個無名小卒，雖然持續在演戲，但沒人認識我。他願意相信我，這對我意義重大。」

《穿著Prada的惡魔》劇照

布朗指出，《穿著Prada的惡魔》上映後不僅全球票房亮眼，也讓她成功突破好萊塢對英國女演員的刻板印象，「艾蜜莉這個角色既荒謬又鮮明，幫我打了戲路，讓我能挑戰更多元的角色，這正是我一直渴望的。」

根據外媒報導，《穿著Prada的惡魔2》將由原班主創團隊攜手打造，導演大衛法蘭克與編劇艾琳布洛許麥肯納確認回歸，確保續集原汁原味。續集將回到時尚之都紐約，故事聚焦米蘭達與艾蜜莉之間的職場角力。兩人從昔日的敵對助理，變成白熱競爭的主管。在米蘭達面臨退休之際，她們將在紙本媒體衰退的環境下，力拼廣告收益。」《穿著Prada的惡魔2》預計於2026年5月華麗回歸大銀幕。

