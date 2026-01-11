艾蜜莉布朗狂操皮拉提斯 練出火辣身材為當巨石強森的女人

艾蜜莉布朗飾演女主角道恩，成為本屆獎季備受矚目的焦點之一。（采昌國際多媒體提供）

由金獎製造機A24出品，巨石強森突破以往硬漢形象，細膩詮釋史上最強格鬥選手馬克克爾崩裂與重生的電影《重擊人生》，卡司不僅有巨石強森，更請來金球獎得主艾蜜莉布朗，動人演繹馬克的女友道恩斯塔普勒斯。

艾蜜莉在研究角色時，看過當年記錄馬克人生的紀錄片，卻深感道恩的內心世界幾乎未被理解，因此決定將那段空白補上，試圖成為這位女性真正的「代言人」。同時，她認為若無法與本人聊過，深入理解她的人生高與低，便無法拍攝本片，所以花費大量時間與道恩交流，理解她在愛情、失落與自我價值之間的掙扎，並親口向道恩承諾：「我會努力成為妳的擁護者！」

《重擊人生》由巨石強森（左）與艾蜜莉布朗領銜主演。（采昌國際多媒體提供）

而艾蜜莉毫無保留地投入，成功詮釋出道恩既深情又破碎的複雜人性，讓道恩本人感動表示自己終於被理解：「獲得了平反。」在外型與狀態上，艾蜜莉也為角色做出極大調整，由於道恩必須在強烈的關係拉扯中，努力獲得馬克的注意與認可，因此她打扮亮麗、注重曲線，這也讓艾蜜莉與造型師密切合作，做大量皮拉提斯，力求從內到外貼近道恩這個角色。

