艾蜜莉布朗神還原《重擊人生》角色 獲本尊肯定強勢問鼎金球獎

【緯來新聞網】巨星巨石強森（Dwayne Johnson）突破以往硬漢形象，在《重擊人生》中細膩詮釋史上最強格鬥選手馬克克爾（Mark Kerr），不僅巨石強森，該片更請來「金球獎得主」艾蜜莉布朗（Emily Blunt），動人演繹馬克的女友道恩斯塔普勒斯（Dawn Staples），艾蜜莉在研究角色時，看過當年記錄馬克人生的紀錄片，卻深感道恩的內心世界幾乎未被理解。因此決定將那段空白補上，試圖成為這位女性真正的「代言人」。同時，她認為若無法與本人聊過，深入理解她的人生高與低，便無法拍攝本片，所以花費大量時間與道恩交流，理解她在愛情、失落與自我價值之間的掙扎，並親口向道恩承諾：「我會努力成為妳的擁護者！」

廣告 廣告

巨石強森（左）與艾蜜莉布朗主演《重擊人生》。（圖／采昌提供）

而艾蜜莉毫無保留地投入，成功詮釋出道恩既深情又破碎的複雜人性，讓道恩本人感動表示，自己終於被理解：「獲得了平反。」在外型與狀態上，艾蜜莉也為角色做出極大調整。由於道恩必須在強烈的關係拉扯中，努力獲得馬克的注意與認可，因此她打扮亮麗、注重曲線。這也讓艾蜜莉與造型師密切合作，做大量皮拉提斯，力求從內到外貼近道恩這個角色。而她的精彩詮釋，更再度獲得金球獎最佳女配角獎提名，成為本屆獎季備受矚目的焦點之一。



艾蜜莉認為若無法與道恩本人聊過，理解她人生的高與低，便難以拍攝本片。為此，她花費大量時間與道恩交流。她回憶初次接觸的光景：「我們第一次交談時，她有些戒備不安。」但艾蜜莉也親口向她承諾：「我尊敬妳，我會努力成為妳的擁護者，在生命中那段動盪時期替你說話，站在妳這邊，請妳相信我！」這讓道恩感受到自己被看見、被接住，敞開心房將完整並無價的人生經驗分享給艾蜜莉。而艾蜜莉也毫無保留地詮釋出道恩的愛與破碎，將情緒風暴、遺憾與奉獻真實呈現，讓道恩大讚：「她太棒太出色了，我再也找不到比她更合適的人選！」更忍不住感動表示：「我覺得自己獲得了平反。」

透過艾蜜莉布朗細膩的演繹，她成功走進角色主人公道恩的人生，替她拿回話語權。（圖／采昌提供）

此外，艾蜜莉布朗也發現道恩不斷努力透過自己的亮麗外表，進而確認她跟馬克兩人的關係與位置，更為了在這段愛情裡被馬克需要、被確認，所以外形的打扮風格相當亮麗。艾蜜莉分享：「我覺得她的整體造型非常明顯，像是特意吸引他的注意力。我想她很享受漂亮的感覺，總是完美無瑕，頭髮吹得很好，妝容精緻，而且她有一整套的打理方式。」



因此，她與造型師密切合作，並參考90年代末的影像，以及辣妹合唱團（Spice Girls）與辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）等風格，更為了展現貼身服裝的身材曲線，做了大量皮拉提斯，力求在銀幕上真實還原。而她極具渾厚情感的精彩演技，也讓她再度問鼎金球獎最佳女配角獎，成為本屆獎季備受矚目的焦點之一。

更多緯來新聞網報導

郭雪芙笑曝阿豆仔男友吹功不佳 遠距離戀愛不寂寞代言接到爆

潘慧如為毛孩購千坪花園豪宅 忙當老闆心臟、血液都出狀況