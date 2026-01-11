艾蜜莉布朗致敬Spice Girls 神還原格鬥傳奇背後的辣妹

巨石強森與艾蜜莉布朗在《重擊人生》分別飾演格鬥傳奇馬克克爾他與背後的傳奇女性道恩，雙雙入圍本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」雙料提名。（采昌提供）

「地表最強男人」巨石強森徹底撕掉硬漢標籤，在新片《重擊人生》精準詮釋格鬥傳奇馬克克爾的墮落與救贖；而與其搭檔的「金球影后」艾蜜莉布朗更以細膩動人的演出，還原馬克背後的傳奇女性道恩，其深刻表現已率先獲得本屆金球獎「最佳女配角」提名，甚至讓道恩本尊看完電影後感動直呼：「我的人生終於獲得了平反！」

艾蜜莉布朗在接演之初，便對道恩斯塔普勒斯這位角色充滿好奇。她坦言，過去的紀錄片多將焦點放在馬克的格鬥神話上，而身為女友的道恩卻常被描繪成讓英雄墜落的負面形象。艾蜜莉對此有截然不同的看法：「與上癮者同居是一場艱難的戰鬥，我想成為她的代言人。」她拒絕將角色符號化，而是試圖補上那段被歷史遺忘的空白。

艾蜜莉布朗承諾角色本尊道恩「我會努力成為妳的擁護者，站在妳這邊替妳說話」，終於打動對方，同意分享經驗。（采昌提供）

為了走進角色的靈魂，艾蜜莉布朗堅持與道恩本人進行深度交流。她回憶初次見面時，道恩雖帶有戒備，但艾蜜莉的一句承諾：「我會努力成為妳的擁護者，站在妳這邊替妳說話，請妳相信我！」成功敲開了對方的心扉。道恩隨後慷慨分享了那段充滿愛恨、失落與掙扎的無價經驗，讓艾蜜莉能毫無保留地在銀幕上展現出女性在愛情風暴中的勇氣與脆弱。

除了內在情感的共鳴，艾蜜莉在外型上也展現了驚人的敬業度。她發現道恩在90年代末期，會刻意透過精緻亮麗的打扮來吸引馬克的注意，試圖在動盪的關係中確認自己的位置。為此，艾蜜莉與造型團隊密切合作，深度參考辣妹合唱團與超模辛蒂克勞馥的風格，更為了駕馭當時流行的貼身曲線服飾，進行了高強度的皮拉提斯訓練，力求從神態到體態都完美復刻當年的時代氛圍。該片將於1月23日上映。

