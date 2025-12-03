艾訊公司獲AEO優質企業認證

艾訊公司通過安全認證優質企業認證，基隆關關務長張世棟（左）頒發證書由艾訊公司總經理吳偉熊代表接受。（基隆關提供）

記者郭基生∕基隆報導

以從事工業電腦設計及製造為主的艾訊公司，通過安全認證優質企業（ＡＥＯ）認證，基隆關關務長張世棟特別到艾訊公司頒發ＡＥＯ證書，並表達恭賀之意，艾訊公司總經理吳偉熊對海關在驗證過程中提供專業建議與協助，使其順利通過ＡＥＯ認證，表示感謝。

艾訊公司成立於七十九年，為工業電腦領域的領先設計者及製造商，積極投入工廠自動化、智慧交通與智慧能源等應用領域，以先進的嵌入式技術，開發多樣化的嵌入式及工業電腦產品及模組化設計應用電腦平台。

基隆關表示，通過認證的企業即代表符合世界關務組織（ＷＣＯ）所定全球貿易安全與便捷標準架構（SAFE Framework）的國際規範，顯示該公司對國際貿易供應鏈安全的重視，並能落實執行，有助提升企業形象與國際競爭力。

基隆關說，國際貿易供應鏈業者倘近三年未有重大違章紀錄或欠稅，符合優質企業認證及管理辦法規範，且與優質企業安全驗證基準相符者，可向海關申請驗證，經審查認證核可即取得ＡＥＯ資格並享有相關優惠措施，通過ＡＥＯ認證的艾訊公司，得享有最低的文件審查及貨物抽驗比率、適用優先查驗等優惠。

基隆關指出，出口貨物至與台灣簽署相互承認協議（Mutual Recognition Arrangement,MRA）的國家，如美國、新加坡、韓國、以色列、澳大利亞、日本、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大，我國ＡＥＯ均享有與該國ＡＥＯ業者同等通關優惠，可替業者節省許多通關時間與成本。