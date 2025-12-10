艾訊通過優質企業AEO認證

基隆關關務長張世棟（左）前往艾訊股份有限公司頒發AEO證書，並表達恭賀之意。（圖：基隆關提供）

艾訊股份有限公司通過安全認證優質企業（AEO）認證，基隆關關務長張世棟於日前特別前往該公司頒發AEO證書並表達恭賀之意，該公司總經理吳偉熊對於基隆關在驗證過程中提供專業建議與協助，也表達誠摯感謝。

基隆關表示，艾訊股份有限公司成立於79年，為工業電腦領域的領先設計者及製造商，積極投入工廠自動化、智慧交通與智慧能源等應用領域，以先進的嵌入式技術，開發多樣化的嵌入式及工業電腦產品與模組化設計應用電腦平臺；該公司通過AEO認證，即代表符合世界關務組織（WCO）所定全球貿易安全與便捷標準架構（SAFE Framework）的國際規範，也顯示該公司重視國際貿易供應鏈安全並落實執行，有助提升企業形象與國際競爭力。

基隆關指出，國際貿易供應鏈業者若近三年沒有重大違章紀錄或欠稅，符合優質企業認證及管理辦法規範，且與優質企業安全驗證基準相符者，便可向海關申請驗證，經審查認證核可，即可取得AEO資格並享有相關優惠措施，例如已通過AEO認證的艾訊股份有限公司，便可享有最低的文件審查及貨物抽驗比率、適用優先查驗等優惠。

基隆關提到，出口貨物到與臺灣簽署相互承認協議的國家，包括美國、新加坡、韓國、以色列、澳大利亞、日本、印度、紐西蘭、瓜地馬拉及加拿大，通過國內AEO認證的業者，都能享有與該國AEO業者同等通關優惠，可替業者節省許多通關時間與成本，歡迎相關業者廠商踴躍提出申請，一起加入AEO的行列。