艾達莫娃受邀台中參訪中科 江啟臣：為產業爭取曝光與商機 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院副院長江啟臣日前指出，台美關稅雖初步底定15%、不再疊加，但市場開放程度與整體產業衝擊評估尚不明，將會陸續安排國際友人到台中實地考察，把訂單搶回來。他今（21）日接待捷克前眾議長艾達莫娃，參訪直驅技術關鍵機電元件領導廠大銀微系統，並表示新的挑戰才要開始，台廠要升級跟轉型才能面對國際挑戰。

「為台中企業找出路，我們都有責任，也樂意協助。」江啟臣說，台美關稅現已談到一個段落，台美經貿、產業合作要談出一個框架出來，但無論如何，台灣企業、產業要升級跟轉型，以應國際挑戰。他強調，新挑戰才要開始，會透過國會外交累積的人脈，安排國際友人、駐台大使參觀。

廣告 廣告

江啟臣進一步說，不光是產業參訪，只要能讓產業多多曝光與增加商機，他會在所不惜的爭取，甚至包括觀光、農業，未來還有更多機會看製造業。他提到，美國總統川普2.0時代來臨，台美合作不光是高科技發展，台灣也應思考，哪些是能介入的機會與空間，台美不只是建立在軍事安全上，還有經貿，若能越緊密就越安全。

江啟臣表示，和艾達莫娃是老朋友，兩人在2023年艾達莫娃受邀至立法院演講時就認識，這兩年正式訪問捷克，皆受到捷克方面招待；甚至去年9月，故宮文物在捷克展出，捷克國會還特別修改免扣押法律，讓展出順利圓滿、吸引許多觀光客。

江啟臣指出，台中市的機械業是強項，包括自動化、機器人、機器手臂，而捷克是工業大國，具一定實力。台灣跟捷克各是亞洲與歐洲對口，彼此可以作為進入歐亞的門戶，相互互補、共享價值，未來讓產業連結持續、擴大，讓兩國在經貿上有更多基礎。

艾達莫娃則表示，她卸任議長後，轉換人生跑道，也是首度來台灣卻到台北以外的地方，希望藉由參訪幫助產業在文化之外的地方推動經貿上往來。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者徐德芬拍攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

土方之亂遭嗆「自己大便自己收」 盧秀燕：內政部要道歉

土方之亂台中港年底才能收土 黃健豪提3點解決

【文章轉載請註明出處】