艾達莫娃睽違3年再訪台 1/20公開發表演說

時任捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）於2023年在立法院發表演說。資料照



捷克前眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）於去（2025）年10月退出政壇，她曾於2023年3月訪台，將於1月下旬再度訪台，並在台灣公開發表演說，針對多重危機交錯下民主國家如何在價值與利益之間取得平衡，發表看法。

艾達莫娃曾於2023年3月率領近160人的跨黨派、跨產官學界的訪問團來台，並在立法院議場以以「我們與你們同在，請你們也和我們同在」為題發表演說。艾達莫娃是第一位在台灣國會演說的非邦交國女性議長，時任立法院長游錫堃也代表立法院致贈國會一等榮譽獎章給艾達莫娃。

艾達莫娃今年42歲，2021年擔任眾議長直至去年10月卸任，任內十分友台，不僅曾親自率團訪台，每當台灣官員訪問捷克時也經常親自接待。早在去年2月宣布將退出政壇，當時以「健康因素」表示不會參選10月的捷克國會大選。

艾達莫娃此次訪台由捷克在台智庫歐洲價值安全政策中心在台辦事處（EVC）舉辦公開演說，將提到在多重危機交錯的時代，尤其是在威權政權加強脅迫的背景下，民主國家正面臨日益嚴峻的挑戰，需在價值與利益之間尋求調和。

演講也將觸及，無論是在中歐還是東亞，民主政體都必須在經濟結構轉型、民粹主義崛起等回應內部壓力中與供應鏈脆弱性、威權勢力擴張等全球挑戰之間，精準拿捏平衡，且必須堅守民主的核心價值與維護全球公共財的承諾。

演講預計也將提到，當前形勢已不容我們只強調理念與規範，必須迅速採取行動，在實質上強化國家安全與繁榮，要實現這種「原則性務實主義」，並分析民主國家的政策行動需具備哪些條件、志同道合的夥伴又該如何深化連結與合作，以共同維護這項新的平衡。

