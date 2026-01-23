艾達莫娃赴央廣交流 示警勿輕忽中俄「混合式威脅」

正在台灣訪問的捷克前眾議院議長艾達莫娃(Markéta Pekarová Adamová)今天(23日)到中央廣播電臺參訪，與央廣董事長賴秀如就公共媒體在當前國際局勢下所面臨的挑戰、假訊息等議題交換意見。這是艾達莫娃首度參訪央廣並接受專訪，她也分享許多台捷交流的成果與感想，並提到希望捷克公共媒體能和央廣展開進一步合作。

對於副總統蕭美琴2024年上任前訪問捷克時曾遭到中國人員尾隨，差點釀成車禍；捷克警方日前逮捕一名涉嫌為中國情報機構工作的記者，不排除該名記者與蕭美琴所遭遇的事件有關。艾達莫娃表示，這是一種「混合式威脅」，是中國、俄羅斯利用各種方式進行另類的戰爭。她說，很多人都認為這樣的說法太誇大，但她要提醒千萬別低估。艾達莫娃說：『(英文原音)我一直覺得中國才是幕後推手。你知道，他們之間有著密切的合作，中國一直關注烏克蘭的局勢，因為他會學到教訓，這一點我確信，我們不應該低估。』

談到公營媒體的困境，艾達莫娃表示，在社群平台推波助瀾下，假訊息的影響越來越嚴重，也使得公營媒體面臨挑戰。央廣董事長賴秀如則回應，社群媒體影響力龐大，就連德國公營媒體「德國之聲」也不得不透過「抖音」傳遞訊息，陷入兩難境地。她說：『(英文原音)即便是德國之聲，德國的公營媒體，他們也用「抖音」推播新聞，這是一個困境，要用還是不要用？因為年輕人愛上「抖音」，這很困難。』

艾達莫娃隨後參訪央廣文史館，深入了解央廣在國際廣播的歷史與貢獻。艾達莫娃看到一張印有台灣原生動物的明信片，感到十分有興趣，她也分享台北市立木柵動物園2022年借殖2隻穿山甲到布拉格動物園的故事。她表示，台灣的穿山甲到布拉格動物園後順利產下第二代，這對捷克來說意義非常重大，也凸顯了台捷交流與深厚的情誼。