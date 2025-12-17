芃芃溫泉防汛工程挖到水源 怪手挖地又致暫時消失

野溪溫泉池裡都是遊客，宜蘭知名的芃芃野溪溫泉，原本因颱風被掩蓋，日前水保署施做河道防汛工程，剛好挖到溫泉源頭，形成一個泡湯區，消息傳開，吸引許多民眾前往泡湯，卻也衍生髒亂和秩序問題。

水保署施工人員說：「我們又做大門的管制（3層防護），我們已經有3道防線，他們還是照樣走進來。」

當地水保署12月開始做防汛工程，但唯一施工便道和通往野溪溫泉的便道重疊，不少民眾開車闖入，影響工程車輛進出，有的車輛還停在工區的料場，讓工程進度嚴重落後。

17日來到芃芃溫泉，發現溫泉池已經消失，變成河道，有遊客在網路上指控，是村長用怪手施工改變河道，雙方還爆發口角衝突，鬧上警局。

大同鄉英士村長呂紹維說道，「那邊溫泉池比較低，我們水一改，他那個水就自然到那邊，自然的，我們沒有刻意去挖。」

村長則解釋，怪手不是他操作，是水保署夜間施工，因為工期被遊客車輛嚴重影響，改變河道是為了工程所需，由於自己口氣較大，遊客嚇到才會報警，他接受公評。

宜蘭縣政府水資處長李岳儒表示，「野溪的部分，以目前的狀況，他現在有大型的工程，我們還是建議不要再進去了。」

縣政府表示，野溪溫泉現場目前有工程，不建議民眾前往，遊客如果執意前往，在當地喧嘩，影響秩序和住戶安寧，後續會先勸導，再不行就做必要處置。

