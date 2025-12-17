芃芃野溪泡湯秘境 工程需求怪手開挖引流起爭執

大同鄉芃芃野溪溫泉泡湯秘境，農村水保署在芃芃溪積如火如荼進行護岸工程，並於十一月底在入口處設立公告，但遊客及民眾不聽勸導，昨晚怪手開挖引流，發生怪手司機與遊客起爭執，驚動警方到場排解。（記者林坤瑋翻攝）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣大同鄉一處沒收費、沒人管泡多久都可以的芃芃野溪溫泉，十六日晚經怪手開挖引流，溫泉露頭區被引入溪水後成為河道，水溫變冷無法再泡湯，因此發生怪手司機與遊客起爭執，驚動警方到場排解。

有網友十六日晚在「台灣溫泉探勘網」貼文說，「沒戲唱了，不要白跑了，村長生氣氣，填掉了，芃芃因觀光客太多影響到水利工程進度」，附上怪手挖掉芃芃野溪溫泉畫面。網友留言回應，「可能是今天卡啦ok唱的太難聽了」、「被一堆不自愛的毀了」、「工程車在工作、遊客也白目不相讓一下」。

由於芃芃野溪溫泉正在做防汛與水利工程，入口處已經張貼公告禁止非施工車輛進入，但是十六日仍有遊客及民眾不聽勸導，執意要進去泡湯。晚間有怪手開挖引流，溫泉露頭區被引入溪水後成為河道，水溫變冷無法再泡湯，因此發生怪手司機與遊客起爭執，警方獲報，員警到場協助雙方溝通，化解爭端，由於相關作業屬合法施工範圍，警方呼籲民眾尊重部落生活與工程安全，不要破壞自然環境。

英士村呂姓村長說，農村水保署目前在芃芃溪施作護岸工程，十一月底在入口處設立公告，非工程相關人員及車輛禁止進入，但仍有遊客開車進去泡湯。施工人員因工程需求出動怪手改變河道，並非蓄意開挖溫泉露頭區。