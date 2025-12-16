芃芃野溪溫泉毀了！網紅上周才開箱泡湯 狂讚水超深「可邊泡邊游泳」

生活中心／綜合報導

宜蘭大同鄉知名的芃芃野溪溫泉，去年遭颱風淹沒。今年冬天，英士部落村長把芃芃溫泉石頭挖開了，讓泉水重新回流。沒想如今傳出太多觀光客湧入泡湯，車亂停擋住工程車沒辦法進出，影響到當地水利進度，村長氣炸16日晚間率怪手挖掉溫泉。網紅吳威毅上周才前往開箱，大讚池超級大、超級深、水溫超級舒服，可邊泡溫泉邊游泳。

芃芃野溪溫泉水深到胸口，網紅吳威毅上週大讚：「是我這幾年來泡過最好的一次。」（圖／翻攝自大海旅人YouTube）

網紅吳威毅上周才更新影片，表示最近得到消息芃芃溫泉已經整頓好了，他到現場開箱溫泉大讚，現在整條溪都可以泡了，比之前更好了，現在變得非常大。吳威毅接著下水更驚呼，這裡現在已經可以游泳了，還是天然的尚好，這裡真的是仙境，已經完全可以泡了，大家可以趕快來，不然之後會非常多人。

吳威毅最後強調：「這次整頓後的芃芃溫泉，是我這幾年來泡過最好的一次，真的非常好，沒有在蓋的，這個池超級大、超級深、水溫超級舒服，太爽了。」

泡湯客車亂停擋住工程車沒辦法進出，影響到當地水利進度，村長氣炸率怪手挖掉芃芃野溪溫泉。（圖／翻攝自台灣溫泉探勘網臉書社團）

據了解，在社群媒體的推波助瀾下，芃芃野溪溫泉近兩周吸引大量外地遊客前往泡湯，卻接連出現亂停車、亂搭帳篷、影響水利工程進度、半夜唱卡拉OK、隨地大小便等狀況。村長氣炸16日晚間率怪手將溫泉池擋牆挖除，引導溪水沖入，原有溫泉池瞬間被沖毀，現場只剩冷水。泡湯民眾見狀覺得不爽，跟施工單位起口角報警，警方也到場維持秩序。

