芃芃野溪溫泉「遭怒挖秒變冷水」！宜蘭爆紅祕境一夜消失 網友因1事反力挺怪手司機

芃芃野溪溫泉昨晚遭工程機具開挖，原本熱氣蒸騰的溫泉池瞬間被溪水灌入降溫，引發遊客錯愕，也讓野溪溫泉爆紅後的人潮與亂象再度成為討論焦點。（翻攝自臉書/台灣溫泉探勘網）

宜蘭縣大同鄉英士部落一帶知名的「芃芃野溪溫泉」，昨晚（16日）突傳遭工程機具開挖，原本熱氣蒸騰的溫泉池，短時間內被溪水灌入，溫度驟降成一池冷水。突如其來的轉變讓現場遊客錯愕，也讓相關畫面迅速在網路流傳，掀起兩極討論。

芃芃野溪溫泉為何突然被破壞？現場發生了什麼事？

多名目擊者指出，昨日晚間約6點半左右，怪手直接在溪床作業，開口引導溪水流向原本以擋牆圍起的溫泉池，導致熱泉瞬間被沖散。短短數秒內，原本可泡湯的野溪溫泉「退燒」，現場不少遊客來不及反應，只能目睹水池溫度迅速下降。

有遊客轉述，當時施工人員情緒激動，並向在場民眾表示，近期假日與夜間湧入大量遊客，出現帳篷隨意搭設、車輛違規停放，甚至將車輛直接駛入河床，已影響防汛與水利工程進行，才會選擇立即施工處理。

野溪溫泉爆紅後亂象頻傳？部落生活受到哪些影響？

事件曝光後，網路輿論並未一面倒指責施工行為，反而有大量網友聲援部落與工程單位，直指「祕境失守」的關鍵在於人潮失控。有家長更反映，曾在假日晚間目睹民眾直接在英士國小籃球場搭帳篷露營，無視隔天學生上課需求，引發在地不滿。

事實上，芃芃野溪溫泉並非合法觀光景點，長年僅由登山客與在地族人低調使用，主要供部落長輩泡湯放鬆。去年颱風豪雨重創溫泉源頭後，直到今年（2025）冬天才在村長協助下整理恢復，卻因社群平台曝光而迅速爆紅，短時間內湧入大量人潮，垃圾、夜唱與違停等問題接連浮現。

防汛工程期間可以進入嗎？警方與施工單位怎麼說？

警方表示，該區域目前正進行防汛與水利相關工程，入口處早已張貼公告，明確禁止非施工人員與車輛進入。然而，仍有民眾無視公告前往泡湯。施工單位在多次勸導無效後，依法進行工程作業，並非針對特定遊客。

警方也呼籲，尊重部落生活空間與工程安全，避免因短暫娛樂行為，對自然環境與地方社區造成長遠影響。

