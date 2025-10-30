「芋香之旅．履歷食農」 大甲芋頭魅力再現
農業部農糧署指導、大甲區農會承辦的「農糧產業媒體參訪—芋香之旅 履歷食農」活動，於三十日熱鬧登場。活動由農糧署副署長陳啟榮領隊，邀請榮獲今年度臺中市優質芋頭評鑑第一名的王忠信農友親自在大甲芋頭田間導覽，介紹大甲肥沃的土壤與氣候條件如何孕育出香氣濃郁、口感綿密的芋頭。現場大家一起體驗採收芋頭的過程，也讓參與者更深刻感受農民辛勤耕作的成果。
接著安排前往大甲區農會頂店工廠，由黃瑞祥總幹事親自接待，並介紹農會為落實調節大甲芋頭產銷平衡，近年積極推動的產銷履歷制度及冷鏈加工設備升級，如何確保產品品質與食品安全，將生產過剩之芋頭開發出多元化的加工品，如芋泥、芋角、芋片及芋圓等，透過產地初級加工，期以提高其附加價值，成功塑造「芋見幸福」品牌形象，帶動在地芋頭產業轉型升級。
活動現場展示農會「芋見幸福」系列產品，並準備芋頭西米露等試吃品項，供大家一邊品嚐、一邊聆聽專員介紹加工設備，場面熱絡。下午參訪行程則延伸至大安酒莊及靖安農莊，了解如何運用在地農產釀製特色酒，以及導入感測器與自動化環控系統的智慧水耕蔬菜栽培，展現地方農業創新的多元面貌。
黃瑞祥總幹事表示，大甲區農會將持續推動永續農業與品牌行銷並進，透過科技導入與產地串聯，讓更多人看見大甲農業的多樣價值，支持在地農民、促進農產消費，攜手邁向友善環境與幸福農村的願景。
農糧署一行抵大安區參觀農業發展，由大安農會總幹事蔡建宗介紹，表示；大安位於臺中市之西北隅，全域屬大安溪、大甲溪沖積扇平原，土質是由砂礫和黏質土壤所組成肥沃的黑砂土質；再匯集大安溪和大甲溪豐沛的水源灌溉，富含有機質的溪水潛入地底，層層濾淨後再自然湧出，形成純淨的自然湧泉，加上獨特的溪水口氣候，所以能孕育出優質的米、芋頭及蕃薯。
蔡總幹事強調，大安酒莊為了釀造屬於臺灣的「在地酒」，將具有道地的香味封存於瓶中， 釀酒師特別研習日本燒酌之製作技術，再依芋頭及蕃薯的特性加以改良，並運用酒本身的溫度，將作物天然香氣封存於酒中，淡雅酒香伴隨著溫順口感入喉，舌尖餘韻別緻，釀造出屬於台灣本地的燒酒。
※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※
更多新聞推薦
其他人也在看
高市行動質譜車進駐果菜市場 提供快篩、用藥服務
（中央社記者林巧璉高雄30日電）高雄市農業局推動「質譜宅急便」行動質譜車巡迴快篩服務，今天導入燕巢果菜批發市場，提供現場快篩服務。農業局表示，盼農民、供應商多多送驗善加利用，共同守護農產品安全。中央社 ・ 20 小時前
「彩繪城鄉，大甲風華」 快樂寫生繪畫展登場
以畫布承載信仰、街景與人情，描繪屬於大甲的日常篇章。來自全台多位參與「快樂寫生日」活動的青壯年藝術家共同展出，展期自25日起至12月7日，於裕珍馨大甲三寶文化館盛大展出，民眾免費入場參觀，歡迎社會大眾，一同走進畫中的大甲風景。本次快樂寫生日活動以「彩繪城鄉，大甲風華」為主題，共集結二十餘位藝術家參與創作，其中特別邀請國寶級水彩大師孫少英老師共同展出。參展畫家以油畫、水彩、粉彩等多元媒材，從不同視角出發，走訪裕珍馨光明旗艦店、鎮瀾宮、日南車站與舊城街區，以畫筆捕捉大甲生活中最動人的片刻。他們筆下的風景，不僅是眼前的寫實，更是對土地的深情凝視。「快樂寫生繪畫展」是場藝術創作的交流，更是關於大甲記憶與土地的深情告白。誠摯邀請大家一同蒞臨裕珍馨大甲三寶文化館，透過畫家的筆觸與色彩，重溫熟悉的大甲街角與人情溫暖，感受藝術在生活中流動的力量，與那份令人懷念的小鎮情懷。更多新聞推薦 ● 政院拍板《刑法》修正草案 故意殺人、虐童致死判刑逾10年不得假釋台灣好新聞 ・ 1 天前
減重瘦身吃水煮餐成熱門選項 水煮餐選對食材事半功倍
近年來水煮餐成為減重族群的熱門選擇，許多人認為只要將食物水煮就能輕鬆瘦身。這種烹調方式確實能大幅減少油脂攝取，但若食材選擇不當，反而可能讓減重計畫事倍功半。輔大醫院營養部王貝文營養師指出，水煮餐的成功關鍵不在於烹調方式本身，而在於懂得挑選營養均衡的食材組合。想透過水煮餐健康減重，就必須了解哪些食材才是真正的減重好幫手。NOW健康 ・ 1 天前
卓榮泰批台中疫調重大缺失 「中央將完成地方無法完成的工作」
環境部今日舉辦114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會，由行政院長卓榮泰親自表揚查緝國土保育有功人...聯合新聞網 ・ 1 天前
「1營養品」吃錯釀危機！醫示警天天補反害腎 每日超過2000mg恐中毒
近年不少民眾熱衷補充營養品，認為「多吃總比不吃好」，但醫師提醒這觀念恐釀健康危機。泌尿科醫師呂謹亨指出，維生素過量攝取並非無害...聯合新聞網 ・ 1 天前
光寶科Q3營收年季雙增！總座有信心雙位增長
[NOWnews今日新聞]光寶科今（29）日舉行法說會，第三季營收449億元，年增22%、季增11%，呈現年、季雙增趨勢，營業毛利25%，表現亮眼。總經理邱森彬表示，AI領域中高價值產品包括Power...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
國產豆奶正夯！摩斯漢堡推出豆奶季搶佔60億植物奶市場
圖▲摩斯漢堡豆奶上市發表。 【記者張嘉誠／綜合報導】 為配合調整稻米產業結構及活化休耕政策，農業部農糧署於10 […]民眾日報 ・ 21 小時前
教育部研修校事會議制度 全教總促採實名制、限於停解聘大案
教育部正在研修中小學校事會議，全國教師工會總聯合會（全教總）今（30）日再開記者會，理事長侯俊良表示，教育部今（2025）年10月發函詳列「解聘辦法」受理條件，試圖防濫訴，但僅是權宜之計，呼籲教育部嚴格修法，提高投訴門檻，要求實名制、初步證據篩選，以避免匿名濫訴，且應簡化程序，小案由學校內部行政調查自由時報 ・ 1 天前
坣娜罹胰臟癌逝！紅斑性狼瘡恐是「癌症溫床」 醫：4類癌風險大增
歌手坣娜16日因胰臟癌辭世，生前還飽受紅斑性狼瘡所苦。基因醫師張家銘提到，數據顯示，紅斑性狼瘡患者整體癌症風險，比一般人高出62%，而因癌症死亡的風險高出52%。患者除了按時服用藥物，平時可透過均衡飲食、作息規律、情緒管理、定期篩檢，降低罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「老天爺不收我」坣娜勇抗紅斑性狼瘡 全身皮膚「被火燒一樣」長達8年
「美聲歌后」坣娜今天（10╱29）傳出病逝消息，據悉她因紅斑性狼瘡舊疾復發，已於10月16日病逝，享年59歲，消息傳出讓所有歌迷粉絲心碎。縱橫演藝圈38年的她，早年已原名唐娜出道，曾經演出《還君明珠》、《情定少林寺》等戲劇，後期因《奢求》、《自由》等情歌霸榜KTV歌單。坣娜曾受訪表示，紅斑性狼瘡病情最嚴重時長達八年，「皮膚像被火燒一樣痛」，甚至因免疫系統問題導致長期低燒。太報 ・ 1 天前
高雄食安防線再升級！行動質譜車進駐果菜市場 即時快檢更安心
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為強化果菜批發市場農產品抽樣檢驗的精準度，高雄市政府農業局攜手農業部農糧署與國立嘉台灣好報 ・ 21 小時前
「質譜宅急便」進駐燕巢市場！農產快篩看得見
為強化果菜批發市場農產品檢驗效率與精準度，高雄市政府農業局攜手農業部農糧署與國立嘉義大學合作推動的「質譜宅急便」行動質譜車，今（30）日正式進駐「燕巢果菜批發市場」啟動巡迴快篩服務，預計為期兩周（每周三至五）提供現場免費檢驗，協助農民與供應商即時掌握農藥殘留狀況，守護高雄食安防線。中時新聞網 ・ 22 小時前
從新手到投資達人 INFINOX 專家教你看懂股票市場脈動
在金融世界中，股票是最廣為人知的投資工具之一，無論你是初學者還是有經驗的投資人，了解股票市場的運作都是理財過程中不可或缺的一步。INFINOX專家指出，掌握股票的概念與交易方式，有助於投資人更靈活地應對市場變化，尤其身處全球經濟動盪的時期，更加重要。購買股票可從公司的成長與獲利中受益股票代表著一家公司的所有權份額，當你購買某家公司的股票時，你成為該公司的股東，當股價上升或公司發放股息時，投資人就能獲得回報。全球主要的股票市場，如紐約證券交易所（NYSE）與納斯達克（NASDAQ），每日都有數以億計的交易發生。這些市場反映的不僅是企業的表現，也體現了整體經濟的健康狀況。CFD提供靈活性與槓桿機制除了直接購買股票外，投資人還可以透過股票差價合約參與市場。CFD（差價合約）是一種衍生性金融工具，讓交易者可以根據股票價格的上漲或下跌進行投機，而不需要實際持有股票。INFINOX分析師解釋，差價合約的最大優勢在於靈活性與槓桿機制。投資人能以較小的資金參與大額交易，並且可在市場上漲或下跌時都有機會獲利。不過，需要注意的是，槓桿同時也放大了風險，因此交易者應該謹慎操作並妥善管理倉位。科技、能源與綠色台灣好新聞 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 4 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 4 小時前
流水席「壓軸美食」上桌賓客全愣住 南部人秒懂含意：趕阿嬤的手段
流水席是台灣特殊的文化之一，尤其以中南部最為盛行，餐桌上時常出現澎湃的菜色與意想不到的料理。近日就有一名女網友吃流水席到尾聲時，突然端出一桶又一桶的冰淇淋，讓她超傻眼，詢問南部都這樣嗎？不少南部人看到後會心一笑，解釋「這是趕阿嬤的手段」。中時新聞網 ・ 1 天前