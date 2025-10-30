芋香之旅．履歷食農──大甲芋頭魅力再現

農業部農糧署副署長陳啟榮領隊參觀大甲芋頭及大安酒庄釀造口味特佳，屬於台灣在地酒的其中之一的「九降風」酒品。（記者陳榮昌攝）

記者陳榮昌／台中報導

農業部農糧署指導、大甲區農會承辦的「農糧產業媒體參訪—芋香之旅 履歷食農」活動，於三十日熱鬧登場。活動由農糧署副署長陳啟榮領隊，邀請榮獲今年度臺中市優質芋頭評鑑第一名的王忠信農友親自在大甲芋頭田間導覽，介紹大甲肥沃的土壤與氣候條件如何孕育出香氣濃郁、口感綿密的芋頭。現場大家一起體驗採收芋頭的過程，也讓參與者更深刻感受農民辛勤耕作的成果。

接著安排前往大甲區農會頂店工廠，由黃瑞祥總幹事親自接待，並介紹農會為落實調節大甲芋頭產銷平衡，近年積極推動的產銷履歷制度及冷鏈加工設備升級，如何確保產品品質與食品安全，將生產過剩之芋頭開發出多元化的加工品，如芋泥、芋角、芋片及芋圓等，透過產地初級加工，期以提高其附加價值，成功塑造「芋見幸福」品牌形象，帶動在地芋頭產業轉型升級。

廣告 廣告

活動現場展示農會「芋見幸福」系列產品，並準備芋頭西米露等試吃品項，供大家一邊品嚐、一邊聆聽專員介紹加工設備，場面熱絡。下午參訪行程則延伸至大安酒莊及靖安農莊，了解如何運用在地農產釀製特色酒，以及導入感測器與自動化環控系統的智慧水耕蔬菜栽培，展現地方農業創新的多元面貌。

農業部農糧署副署長陳啟榮領隊參觀大甲芋頭及大安酒庄釀造口味特佳，屬於台灣在地酒的其中之一的「九降風」酒品。（記者陳榮昌攝）

黃瑞祥總幹事表示，大甲區農會將持續推動永續農業與品牌行銷並進，透過科技導入與產地串聯，讓更多人看見大甲農業的多樣價值，支持在地農民、促進農產消費，攜手邁向友善環境與幸福農村的願景。

農糧署一行抵大安區參觀農業發展，由大安農會總幹事蔡建宗介紹，表示；大安位於臺中市之西北隅，全域屬大安溪、大甲溪沖積扇平原，土質是由砂礫和黏質土壤所組成肥沃的黑砂土質；再匯集大安溪和大甲溪豐沛的水源灌溉，富含有機質的溪水潛入地底，層層濾淨後再自然湧出，形成純淨的自然湧泉，加上獨特的溪水口氣候，所以能孕育出優質的米、芋頭及蕃薯。

蔡總幹事強調；大安酒莊為了釀造屬於臺灣的「在地酒」，將具有道地的香味封存於瓶中， 釀酒師特別研習日本燒酌之製作技術，再依芋頭及蕃薯的特性加以改良，並運用酒本身的溫度，將作物天然香氣封存於酒中，淡雅酒香伴隨著溫順口感入喉，舌尖餘韻別緻，釀造出屬於台灣本地的燒酒。