芎林仕紳慨捐先進潛水救援裝備 全面提升竹縣水域救災能量

芎林鄉地方仕紳萬勝郎捐贈潛水呼吸防護系統6組及潛水RIT緊急救援系統1組予新竹縣消防局。





秉持回饋鄉里精神，芎林鄉地方仕紳萬勝郎慷慨捐贈總價值約新臺幣60萬元之潛水呼吸防護系統6組及潛水RIT緊急救援系統1組予新竹縣政府消防局，為新竹縣公共安全注入關鍵資源。

新竹縣消防局目前編制潛水救災人員68名，其中包含11名潛水教官團成員，現有潛水裝備共46套。此次獲贈之新式潛水裝備，可與消防局既有水下通訊系統整合，具備全面罩呼吸防護、低壓警報提示及潛水RIT緊急救援功能，其規格與消防署訓練中心今年最新公共安全潛水裝備標準同步，讓新竹縣成為全台首波配備最新、最完整公共安全潛水裝備的消防單位之一。

竹縣政府消防局局長陳中振表示，透過本次捐贈，將大幅提升新竹縣在水域救援及高風險特殊環境勤務中的安全性與救援效率，為第一線救災人員提供更完善的防護，進一步守護縣民生命安全。

