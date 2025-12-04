芎林番茄節12/6、7登場 搭幸福巴士、騎YouBike來玩有賞

新竹縣芎林鄉「茄紅橘香稻芎林」番茄節產業文化活動週六、日在農民直銷站富林店登場。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣芎林鄉「茄紅橘香稻芎林」番茄節產業文化活動週六、日一連兩天在農民直銷站富林店登場，特別安排番茄種植體驗、客家米食DIY、食農教育闖關等；響應環保，搭乘芎林幸福巴士或騎YouBike到會場，即可兌換有機蔬菜，數量有限，送完為止。

番茄節由農糧署北區分署輔導芎林鄉農會舉辦，農會說，現場規劃「三章一Q」攤位，販售在地柑橘、番茄及稻米等農特產品，並推出消費滿額、打卡按讚送好禮及發票捐贈送好禮的公益活動，鼓勵民眾支持在地農業。

農糧署北區分署指出，芎林鄉是新竹縣重要稻米產區，柑橘則以海梨柑及桶柑為主。芎林鄉農會積極推動產銷履歷集團驗證，目前柑橘與水稻驗證面積分別達26.6公頃及56.7公頃，顯示農業安全與品質持續提升。

活動期間安排番茄種植體驗、客家米食DIY、食品安全講座及「食農教育闖五關」等，活動內容寓教於樂，讓民眾在互動中認識農業價值。另有「萌Q買菜趣」及「植物綠療癒體驗」等親子活動，深化食農教育推廣。

現場結合在地社區規劃黑米壽司體驗，提供客家麻糬、爆米香和番茄莎莎醬試吃，讓消費者感受在地食材的美味與品質。期藉此活動結合在地農業與生活，促進農民收入，也讓民眾體驗客家飲食文化的獨特風味。

