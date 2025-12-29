芒果乾失靈 鄭麗文揭「我們與獨裁的距離」：賴走上絕路

鄭麗文(右)看穿賴清德(左)挑釁對岸、毀憲亂政的招數，直言賴已把自己的路走絕了。（合成圖／姚志平攝、資料照）

財劃法修法被卓揆拒絕副署，憲訴法修法遭5人憲法法庭宣布無效，最新民調顯示民意高達6成反彈，連民進黨大老林濁水都表憂慮。國民黨主席鄭麗文質疑，賴清德用民進黨便當會取代國會，我們與獨裁的距離還有多遠？賴把自己的路走絕，只會連累全體台灣人。

鄭麗文近日發文指出，賴清德這段時間帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從法治帶回人治，從民主帶向獨裁！她列舉「賴卓毀憲亂政一覽」：1.民進黨＝大法官？三讀通過的法律就是有效，行政院卻逕自停止執行、違法不編預算，自行創設違憲審查權、大法官的暫時處分權，將法治視為兒戲。2.立法院三讀的法律可以不執行、不副署。

廣告 廣告

3.總統不提名大法官，癱瘓憲法法庭。4.依法，中選會無權實質審查或否決公投案，主委李進勇卻公然逾越職權、沒收國會公投法案。5.「便當會」取代國會：不到50人的黨內便當會，用來討論如何讓三讀法律失效。以黨內會議取代國會決議，就是以行政權否決立法權。

鄭麗文質疑，當生效的法律只因總統不喜歡就作廢，當黨務會議凌駕國會決議，當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？

鄭麗文直言，中華民國是亞洲第一個民主共和國，憲政是我們每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具！

鄭麗文今(29日)上《千秋萬事》節目受訪時強調，賴清德挑釁對岸、販賣「芒果乾」（亡國感）這些動作已經失靈，否則大罷免也不會大失敗。但賴如今已經把自己的路走絕了，沒有回頭可能，只能走上絕路，連累全台2300萬人。

【看原文連結】