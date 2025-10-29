芒果樹下做環保 勤耕福田利益人群
高雄右昌環保站，一位八十多歲的慈濟志工顏美德(師兄)，做環保三十多年，他寡言，默默地付出，不管颳風下雨，都到環保站報到，而他行有餘力，還在環保站周圍種芒果樹，收成後，把販賣所得全數捐出去做慈善，除此以外，有空的時候，還會前往花蓮靜思精舍務農割草，分秒不空過。
「現在年紀大了，耳朵聽起來比較吃力。」
一早，在巷弄內的老家，聆聽上人開示，接著起身到環保站，三十多年來如一日
「早 早。」
這邊動手作，那裡巡芒果樹，幾乎不停歇，這是80多歲顏美德的日常
慈濟志工 顏美德：「收成以後，一些比較老的枝幹要修剪，才能長出新芽，(芒果義賣所得捐出來)，第一年賣了三千 四千塊。」
慈濟志工 蔡秋汝：「那是我最尊敬的師兄，他全部都會做，賣一賣 全部都捐給慈濟。」
遲暮之年，顏美德做得很起勁慈濟志工｜顏美德：「跟這邊的師姊師兄 很有趣，能夠開玩笑 說話 或聊聊慈濟，87歲 現在的身體算還不錯。」
慈濟志工 蔡秋汝：「他令人感動的地方吧，他來了以後就默默地做，做人非常地客氣，在慈濟那麼多年了，也找不到什麼可以嫌棄的。」
擅長農事，從做中維持體力，不擅言詞，回想當年加入慈濟，是這一念初心
慈濟志工 顏美德：「會加入 是看到慈濟月刊，說到要建醫院的事情，我就想說 能夠出來參與 很好。」
簡單的信念，跟隨上人腳步，慷慨解囊捐榮董，種芒果，行道樹，行善積
德慈濟志工 顏美德：「好像有個很好的依靠，跟著師父走 ，看到師父很偉大，做這麼多的事 看到覺得很不捨。」
慈濟志工 吳明見：「每個人他都覺得很好，不會跟人家計較有的沒有的。」
顏美德年輕時從事水泥業，育有3男1女，撫養兒女長大，孫子成群，加入慈濟，心寬樸實，一本初衷，恬淡幸福。
