芒果王子負債3千萬！楊哲「月扛40萬」比馬還累 還款進度曝光

記者徐珮華／台北報導

楊哲在屏東枋寮種植芒果多年，有著「芒果王子」封號。近日他推出新專輯《馬到成功》，昨（3）日與龍千玉、謝金晶、陳淑萍出席記者會，透露6年前成立的「芒果營運中心」終於申請成功，即將動工，預計夏天啟用。而他目前背負沉重財務壓力，每月貸款支出約新台幣40萬元，有時早上工作、晚上唱歌，忍不住自嘲「我現在比馬還累」。

楊哲背負貸款3000萬元的沉重壓力。（圖／記者鄭孟晃攝影）

楊哲購地及興建廠房共投入2500萬元，貸款8成共2000萬元，6年來已還清約600萬元；購屋貸款1000萬元部分，也已償還約4成，未來將從高雄搬回屏東枋寮，親自坐鎮芒果營運中心。他表示目前月收入約40至50萬元，幾乎全數用於繳交貸款；不過命理師指出馬年是他的順利年，計畫更容易實現，「因此我要更積極努力，打拚歌唱與芒果事業！」

廣告 廣告

謝金晶（左起）、龍千玉、陳淑萍、楊哲出席記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

此外，楊哲曾現身網紅「賓賓哥」直播，對方近來卻爭議不斷。對此，他表示自己多年來固定投入公益，當時看見對方進行公益直播，便捐出6萬元拋磚引玉，強調僅是單純捐款，未介入相關事件，私下也無私交。

更多三立新聞網報導

陸元琪淚謝袁惟仁「曾這麼愛我」！家中聞熟悉菸味 慟：祢回來了嗎？

豬哥亮愛女謝金晶「右乳冒3cm硬塊」！急就醫穿刺檢查 最新現況曝

龍千玉淚憶曹西平！「過年圍爐少1人」哽咽吐心聲：好像缺少一塊

86歲陳淑芳「女兒」是她！公開10年緣分不藏了 再爆雙喜臨門

