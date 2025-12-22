芒果醬平安夜陪歌迷過節！暖心送聖誕禮物 曝明年重大計畫

樂團芒果醬登《2025苗栗耶誕城》演唱會壓軸開唱。中天提供

《2025苗栗耶誕城》將在平安夜（24日）壓軸登場《Chill爆之夜》音樂會，新世代超人氣樂團芒果醬也會和歌迷一起過歡度佳節：「耶誕節一年只有一次，我們要去苗栗過耶誕真的很難得，而且我們每次演出都是沒辦法復刻的，除了給你聽覺上的衝擊，還要給你視覺、心靈上的衝擊。」

團員們也都很喜歡耶誕節的溫馨氛圍：「耶誕節就是開心，跟過年蠻像的，都有慶祝的感覺，我們會帶聖誕禮物給大家，敬請期待！」而芒果醬還透露明年將有喜事：「現在正在如火如荼地持續創作中，也有想嘗試新的演出方式，像是跟科學或宇宙有關的實驗表演，像是水火箭就很帥啊！接下來3個月來看我們的演出要小心，可能意外險要先保起來。」

廣告 廣告

芒果醬於大學時期成立，團員們透露成團初期沒想過會收穫大批歌迷的喜愛：「當初組團就有想把樂團當成職業，但真的沒有想到可以像現在一樣很多人喜歡，覺得很開心，因為一開始寫了蠻多作品都沒人看見。」

芒果醬和歌迷一起過聖誕節。中天提供

出道後也有不同的挑戰要面對：「每個階段的困難都不一樣，可能一開始很容易被罵，雖然每個階段都是被罵，但應該說是之前很在意，現在比較沒那麼在意，現在反而是創作的時候要怎麼突破自己，這是這個階段一直在碰壁的事。」他們也很努力克服不同階段遇到的困難：「忍耐，然後告訴自己當初玩樂團的初衷，是為了想用音樂給社會帶來更多快樂、勇氣、希望，只要一直回想這個初衷，在每個階段不管面對什麼問題，都可以讓我們更有動力往前前進。」

芒果醬過往也曾受邀到苗栗演出，因此對苗栗一點也不陌生，主唱郭佐治甚至還在苗栗的美景中獲得創作靈感：「我對苗栗最印象深刻的就是後龍好望角那邊有很多風車，那時候剛好在寫〈風〉，看到那個場景就很有感覺、很棒，但可惜的是我們好像都還沒有機會好好待在苗栗，因為前幾次演出後面或隔天還有其他行程，這次有機會的話希望能再多待一下。」



回到原文

更多鏡報報導

黃偉晉自認「大頭症」！錄影第二天就為「這原因」暴走開罵 導演都要安撫他

陳漢典、Lulu婚禮下個月登場！鬆口「席開60桌」 籌備進度全說了

福原愛宣布帶球再婚「橫濱男」！江宏傑斷開舊情4年仍單身 2字回應了