芒果醬陪歌迷過耶誕 預告明年喜訊

「2025苗栗耶誕城」24日壓軸舉辦Chill爆之夜音樂會，新世代超人氣樂團芒果醬也會和歌迷一起過歡度佳節：「耶誕節一年只有一次，我們要去苗栗過耶誕真的很難得，而且我們每次演出都是沒辦法復刻的，除了給你聽覺上的衝擊，還要給你視覺、心靈上的衝擊。」

芒果醬透露，明年樂團將有喜事：「現在正在如火如荼地持續創作中，也有想嘗試新的演出方式，像是跟科學或宇宙有關的實驗表演，像是水火箭就很帥。」芒果醬於大學時期成立，團員們透露成團初期沒想過會收穫大批歌迷的喜愛：「當初組團就有想把樂團當成職業，但真的沒有想到可以像現在一樣很多人喜歡，覺得很開心，因為一開始寫了滿多作品都沒人看見。」

他們過往也曾受邀到苗栗演出，主唱郭佐治甚至還在苗栗的美景中獲得創作靈感：「我對苗栗最印象深刻的就是後龍好望角那邊有很多風車，那時候剛好在寫〈風〉，看到那個場景就很有感覺、很棒。」